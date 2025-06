Werbung

Am 20. März 2025 erschien mit Assassin's Creed Shadows der neueste Ableger von Ubisofts Action-Spielreihe. In unserem Test konnten wir damals die durchaus gelungene Spielwelt besuchen. Allerdings setzte Ubisoft zu sehr auf bereits bekannte Mechaniken. Da es zum Release einiges an Kritik gab, hat man seit März mehrere kleine Updates durchgeführt, die das Spiel verbessern sollten. Ein großes Update soll nun viele Neuerungen ins Spiel bringen.

Auf dem offiziellen X-Account von Assassin's Creed haben die Entwickler für den 25. Juni 2025 das Release von Title Update 1.0.6 angekündigt. In dem Beitrag wird auch in aller Kürze angeteasert, was Fans erwartet. So soll es als größte Änderung einen komplett neuen Schwierigkeitsgrad namens Albtraum geben. Auch wenn Ubisoft noch keine allzu genauen Details preisgegeben hat, bauen Fans darauf, dass neben einer stark erhöhten Schwierigkeit an sich auch Eingriffe am User Interface vorgenommen werden. So wäre ein Zurückschrauben der angezeigten Elemente eine Möglichkeit, das Spiel schwerer zu gestalten.

Auch für Spieler, die es nicht so schwer mögen, soll es Neues zu entdecken geben. Der Post verspricht neue Charaktere und eine komplett neue Questline. Hier gibt der Post schon an, wen wir erwarten können. Der Charakter Rufino war bereits in einer Promo für das Spiel zu sehen. Sein Synchronsprecher Robbie Daymond wird seine Rolle nun auch im Hauptspiel einsprechen. Um ihn wird sich auch die neue Story-Mission drehen. Rufino erhält mit der Steinschlosspistole seine ganz eigene Waffe.

Assassin's Creed Shadows schickt die Spieler ins Japan des 16. Jahrhunderts. Dort schlüpfen sie unter anderem in die Rollen des schwarzen Samurai Yasuke und der Shinobi-Kriegerin Naoe. Nach einem langen Intro können wir die Spielwelt nach Belieben erkunden. Dort warten neben realistischen japanischen Wäldern auch etliche Dörfer und Burgen. Insgesamt können sich Spieler auf rund 100 Stunden Spieldauer einstellen. Das geplante Update wird neben den zuvor genannten Features natürlich auch einige Bugfixes und Quality of Life Verbesserung mit sich bringen.