Ein schnelles Action-RPG in einer retro-futuristischen Welt verspricht Entwickler Finish Line Games den Käufern von Robots at Midnight. Das Spiel erscheint am 19. Juni 2025 bei Publisher Snail Games USA. Zu sehen war der Titel bereits während der Gamescom. Dort hatte man 2024 einen Stand in der Indie Area.

Das Besondere an Robots at Midnight ist das Setting des Titels. Es spielt nicht in der typischen post-apokalyptischen Science-Fiction-Zukunft. Die Entwickler haben versucht, einen Mix aus Retro- und SciFi-Universum zu schaffen. Spieler schlüpfen in die Rolle der Protagonistin Zoe, die auf dem Luxusplaneten Yob gestrandet ist. Einst von Maschinen erbaut, liegt der jetzt in Trümmern. Die Ruinen der Städte sind zwar von Menschen verlassen, wimmeln aber nur so von Robotern, die sich auf Zoe stürzen.

Statt auf staubige und eintönige Trümmerwüsten setzt der Titel auf farbenfrohe Action. Laut eigenen Angaben haben sich die Entwickler beim Kampfsystem von den Souls-Spielen von FromSoftware inspirieren lassen. Ihre Vision sei es, ein zugängliches Erlebnis für eine Reihe von Spielern zu bieten und eine reichhaltige Erfahrung für erfahrenere Spieler zu liefern, die mit anspruchsvollen Titeln wie Elden Ring vertraut sind. Um mehr Spieler zu erreichen, haben sich die Entwickler verschiedene Spielmodi entwickelt. Der sogenannte Heldenmodus konzentriert sich auf Erkundung und Entdeckung. Spieler sollen sich hier ganz auf die Geschichte des Spiels einlassen können. Der härtere Master Mode hingegen richtet sich an Spieler, die die Herausforderung suchen. Hier warten harte Kämpfe.

Wer möchte, kann sich den Titel bereits jetzt unter anderem auf Steam auf die Wunschliste setzen. Das Release ist für den 19. Juni 2025 geplant. Dann erscheint Robots at Midnight für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und den PC.