Werbung

Mit über 350 Millionen verkauften Einheiten rangiert Minecraft seit Jahren auf Platz 1 der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Auch wenn der Titel mittlerweile 14 Jahre alt ist, ist er bis heute besonders bei jungen Spielern sehr beliebt. Nun soll das neue Update mit dem Titel Vibrant Visuals eine grafische Überarbeitung bereitstellen. Microsoft will damit das Spielgefühl für die Fans grundlegend verändern, ohne dabei die klassische Spielmechanik anzutasten.

Das Update wurde erstmals im Rahmen der Minecraft Live 2025 vorgestellt. Mit Vibrant Visuals hat man ein optionales Grafik-Update geschaffen, das sich vollständig auf die visuelle Präsentation konzentriert. Das bedeutet, dass alle spielmechanischen Elemente wie das Verhalten von Mobs, das Wachstum von Pflanzen oder das Spawnen von Kreaturen unverändert bleiben.

Das Besondere an diesem Update liegt in der Einführung neuer Lichteffekte und atmosphärischer Elemente, die Minecraft eine ganz neue visuelle Tiefe verleihen sollen. Sonnenstrahlen durchdringen nun realistisch Baumkronen und Fenster, werfen gerichtete Schatten und erzeugen dynamische Lichtspiele, die vor allem bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zur Geltung kommen. Der volumetrische Nebel, der nun in Wäldern, Höhlen oder unter Wasser auftritt, soll für eine immersivere Atmosphäre sorgen. Auch Wasseroberflächen wurden überarbeitet und spiegeln nun realitätsnah die Umgebung wider.

Eine weitere Neuerung ist das sogenannte Subsurface Scattering, bei dem dünne Objekte wie Gras oder Blätter leicht durchscheinend wirken, wenn sie von Licht durchflutet werden. Auch die Schatten haben ein Upgrade erhalten. Jeder Block, ob klein oder groß, wirft nun einen eigenen, dynamischen Schatten, der sich abhängig vom Lichteinfall verändert. Mobs wie Spinnen oder Endermen verfügen nun über leuchtende Augen, die in dunklen Höhlen oder bei Nacht unheimlich hervortreten und die Atmosphäre verstärken.

Vibrant Visuals ist vollständig optional und kann jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. Spieler, die lieber beim klassischen Look bleiben möchten, können dies problemlos tun. Außerdem ist das Update vollständig abwärtskompatibel. Bereits bestehende Welten lassen sich ohne Einschränkungen weiterspielen. Das gemeinsame Spielen mit anderen ist nicht beeinträchtigt, selbst wenn nicht alle Spieler das Update aktiviert haben.