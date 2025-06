Activision kündigt Spiel mit erstem Teaser an

Activision hat offiziell Call of Duty: Black Ops 7 angekündigt, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Der nächste Teil der beliebten Shooter-Reihe wurde während des Xbox Showcases mit einem ersten Teaser-Trailer vorgestellt, der zwar noch kein Gameplay zeigt, aber bereits das düstere Szenario des Spiels skizziert. Entwickelt wird der Titel von Treyarch in Zusammenarbeit mit Raven Software.

Die Handlung von Black Ops 7 spielt im Jahr 2035 und knüpft direkt an die Ereignisse von Black Ops 6 an, allerdings rund 40 Jahre später. Die Welt ist von Konflikten und psychologischer Kriegsführung geprägt. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Rückkehrer Raul Menendez, der bereits aus Black Ops 2 bekannt ist. Die Spieler übernehmen die Rolle von David Mason, dem Sohn der Black-Ops-Legende Alex Mason, der als Anführer eines Elite-Teams gegen Menendez antritt. Neu ist, dass die Kampagne erstmals nicht nur alleine, sondern auch vollständig im Koop-Modus gespielt werden kann.

Neben bekannten Charakteren führt das Spiel neue Figuren ein, darunter Emma Kagan, gespielt von Kiernan Shipka, und Mike Harper, dargestellt von Michael Rooker. Die Story dreht sich um technisierte Kriegsführung und psychologische Manipulation in einer zunehmend digitalisierten Welt. Wie gewohnt, wird es neben der Kampagne einen Multiplayer-Modus sowie den klassischen Zombie-Modus geben, der die Geschichte des Dark-Aether-Universums fortsetzt.

Activision verspricht ein umfangreiches Call of Duty-Erlebnis mit futuristischen Waffen, neuen Maps und erweiterten Spielmechaniken. Dazu gehören frische Gadgets, mehr Individualisierungsmöglichkeiten und verbesserte KI-Gegner. Der Titel erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie PC über Microsoft Store, Steam und Battle.net. Eine Version für die Nintendo Switch 2 ist nicht geplant. Besonders bemerkenswert: Black Ops 7 wird ab Release-Tag im Xbox- und PC Game Pass verfügbar sein.

Ein genauer Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest, doch Activision plant für den Sommer 2025 eine ausführliche Vorstellung mit Gameplay-Einblicken und weiteren Details. Bis dahin bleibt der mysteriöse Teaser-Trailer mit seinen ungewöhnlich surrealen Bildern die einzige Quelle für Spekulationen.