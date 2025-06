Werbung

CD Projekt Red hat überraschend angekündigt, dass Cyberpunk 2077 doch noch einmal erweitert wird. Entgegen früherer Aussagen, wonach die Arbeiten am Spiel abgeschlossen seien, wird das futuristische Rollenspiel noch im Juni ein weiteres Update erhalten. Das neue Update 2.3 bringt zusätzliche Inhalte sowohl für das Hauptspiel als auch für die Erweiterung Phantom Liberty und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PC und die neue Nintendo Switch 2.

Der Anlass für die Ankündigung ist die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 auf der Nintendo Switch 2. CD Projekt Red verriet, dass man im Geheimen an neuen Nebenmissionen gearbeitet habe, die bald verfügbar sein sollen. Genaue Details zum Update sollen zeitnah bekanntgegeben werden.

Update 2.3 ist bereits das dritte Überraschungs-Update, nachdem der Entwickler ursprünglich erklärt hatte, keine weiteren Inhalte für das Spiel zu planen. Damit unterstreicht das Studio einmal mehr seinen Willen, die Welt von Cyberpunk 2077 kontinuierlich zu erweitern und zu pflegen.

Parallel dazu befindet sich der Nachfolger von Cyberpunk 2077 in der Vorproduktionsphase. Das Projekt, das lange unter dem Codenamen Project Orion bekannt war, wird von CD Projekts neuem nordamerikanischen Studioverbund geleitet, mit Standorten in Boston und Vancouver. Serien-Schöpfer Mike Pondsmith bestätigte kürzlich, dass der Nachfolger sowohl in Night City als auch in einer zweiten, bisher nicht näher benannten Metropole spielen wird. Er beschrieb den neuen Schauplatz als ein "Chicago gone wrong" – düster, chaotisch und atmosphärisch dicht.

Obwohl Pondsmith beim neuen Spiel nicht mehr so stark involviert ist, wie bei Cyberpunk 2077, verfolgt er den Entwicklungsprozess weiterhin mit großem Interesse. Die überraschende Ankündigung neuer Inhalte für das bestehende Spiel zeigt, dass CD Projekt Red seine Fans auch während der Arbeit am Nachfolger nicht aus den Augen verliert.