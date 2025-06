Cyberpunk 2 startet in Pre-Production-Phase

Werbung

CD Projekt Red hat offiziell bestätigt, dass sich der Nachfolger von Cyberpunk 2077, bisher unter dem Codenamen "Project Orion" bekannt, nun in der Pre-Production-Phase befindet. Damit ist die frühe Planungsphase abgeschlossen, und das Team beginnt mit der detaillierten Konzeptarbeit. Das Spiel soll das Cyberpunk-Universum auf neue Weise erweitern und verspricht ambitionierte Neuerungen.

Ein wesentliches Merkmal des neuen Titels ist die Erweiterung des Schauplatzes über Night City hinaus. Serien-Schöpfer Mike Pondsmith deutete an, dass eine zweite Metropole eingeführt wird, die stark an ein düsteres, verfallenes Chicago erinnern soll. Diese neue Stadt soll eine bedrückende Atmosphäre ausstrahlen und neue Facetten der dystopischen Welt eröffnen. Die Spielwelt dürfte erneut durch dichte Atmosphäre, urbane Details und gesellschaftliche Abgründe geprägt sein.

Inhaltlich plant das Team zudem eine stärkere Einbindung von Cyberware. Ideen aus dem ursprünglichen Pen-&-Paper-Rollenspiel, die es nicht in Cyberpunk 2077 geschafft haben, sollen in das neue Spiel integriert werden. Das betrifft unter anderem zahlreiche Körpermodifikationen, die das Gameplay und die Rollenspielmechanik noch stärker vertiefen könnten. Diese Erweiterungen sollen nicht nur die Spieltiefe vergrößern, sondern auch die Individualisierungsmöglichkeiten für Spieler bedeutend erweitern.

Ein baldiger Release ist jedoch nicht zu erwarten. Derzeit sind lediglich 96 Entwickler mit dem Projekt betraut, während der Großteil von CD Projekt Red an The Witcher 4 arbeitet, das sich bereits in der Vollproduktion befindet. Ein realistischer Erscheinungstermin für den neuen Cyberpunk-Titel dürfte daher nicht vor dem Jahr 2030 liegen. Alles deutet auf eine langfristige Entwicklung hin, bei der Qualität und Stabilität im Fokus stehen.

Der kommerzielle Erfolg der Erweiterung Phantom Liberty mit über zehn Millionen verkauften Exemplaren unterstreicht allerdings das weiterhin bestehende Interesse am Cyberpunk-Universum. CD Projekt Red will aus den Erfahrungen des problematischen Launches von Cyberpunk 2077 lernen und bei Project Orion daher besonderen Wert auf technische Zuverlässigkeit und kreative Freiheit legen. Ziel ist es, ein AAA-Rollenspiel zu schaffen, das eine stabile technische Grundlage mit einem hohen Maß an erzählerischer und spielmechanischer Komplexität verbindet.