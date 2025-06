Werbung

Der Publisher Pocketpair dürfte vielen als die Firma hinter Palworld bekannt sein. Während man sich dort quasi dauerhaft im Rechtsstreit mit den Pokémon-Entwicklern bei Nintendo befindet, fungiert Pocketpair auch als Publisher für Spiele anderer Entwickler. So hat man sich nun mit den Surgent Studios zusammengetan. Diese haben zuvor Tales of Kenzera: Zau entwickelt. Nun möchte man sich mit Dead Take an einem Horrorspiel versuchen.

Viel ist zu dem Titel noch nicht bekannt. Beim Setting hat man sich allerdings für die Filmschmiede Hollywood entschieden. Entsprechend schlüpfen die Spieler in die Haut eines Schauspielers. Ein Freund reagiert plötzlich nicht mehr auf Anrufe und scheint verschwunden zu sein. In der Egoperspektive begeben wir uns nun auf die Suche nach Hinweisen zu seinem Verbleib.

Die Entwickler selbst geben an, dass es ihr Ziel ist, ein sehr heikles Thema mit dem Spiel zu beleuchten. Spieler sollen laut ihnen kaum glauben können, dass man das “wirklich getan hat”. Was genau an dem fiktiven Blick hinter die Kulissen von Hollywood so unglaublich sein soll, ist noch nicht bekannt. Bisher zeigt das psychologische Horrorspiel nur einige kurze Eindrücke in einem Teaser, der auf YouTube veröffentlicht wurde.

Bisher hat Dead Take noch keinen offiziellen Release-Termin. Zudem ist nicht bekannt, zu welchem Preis das Spiel verkauft wird. Wer möchte, kann es jedoch schon auf Steam auf die Wunschliste setzen. Als Release-Zeitraum wird bislang nur das Jahr 2025 angegeben.