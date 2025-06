Werbung

Auch in diesem Jahr wird das Summer Game Fest erneut stattfinden, Gastgeber der Show ist erneut Geoff Keighley. Übertragen wird das Event live aus dem YouTube Theater in Los Angeles. Los geht es Am 06. Juni 2025 ab 23.00 Uhr deutscher Zeit. Wer die Show sehen will, kann auf Facebook, YouTube, Twitch, X oder TikTok live dabei sein. Sollte jemand vor Ort teilnehmen wollen, sind noch Tickets ab 57,65 US-Dollar im offiziellen Shop verfügbar.

Bislang gibt es noch wenige Informationen, was dieses Jahr beim Summer Game Fest vorgestellt werden wird. CD Projekt Red, die Macher der The Witcher-Reihe, haben auf X jedoch schon angekündigt, dass sie bei dem zuvor stattfindenden Unreal Fest einen ersten Blick auf die Technologie des kommenden Witcher 4 bieten wollen. Dementsprechend häufen sich die Gerüchte, dass es beim Summer Game Fest weitere Details zu dem heiß erwarteten Titel geben könnte.

Das Event leitet noch weitere Veranstaltungen in der Gamesbranche ein. So starten direkt im Anschluss die diesjährigen Play Days. Dabei handelt es sich um ein Event für Fachpresse und Creator. Sie können ganze drei Tage einen ersten Blick auf exklusive neue Spiele und Inhalte werfen, die zuvor unter anderem auf den Sommer Game Fest gezeigt werden. Mehr als 40 Publisher werden vor Ort ihre neuesten Spiele präsentieren.

Nach dem Summer Game Fest wird die Future Games Show am 07. Juni stattfinden. Hier haben die Veranstalter bereits bekannt gegeben, dass man mehr als 40 kommende Titel präsentieren will. Microsoft hat am 08. Juni wiederum seine eigene Show. Der Xbox Games Showcase soll neues Material zu The Outer Worlds 2 zeigen. Auf dem Programm stehen außerdem weitere Titel, die direkt oder indirekt mit dem Konzern in Verbindung stehen. Die Events rund um Geoff Keighley leiten damit den Gaming Sommer 2025 ein. Viele der vorgestellten Spiele werden sich auch auf der Gamescom finden, die vom 20. bis 24. August 2025 in Köln stattfinden wird.