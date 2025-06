Lebenszeichen von Last Sentinel

Während der Game Awards 2023 konnten Zuschauer einen Blick auf den ersten Trailer des Cyberpunk-Spiels Last Sentinel werfen. Präsentiert wurde der Clip von den Lightspeed Studios, die seither mit der Entwicklung des Spiels beschäftigt sind. Auch wenn der Trailer bereits auf großes Interesse traf, gab es seither quasi keine neuen Informationen zu dem Spiel. Seit knapp zwei Wochen produziert das Studio nun aber Behind-the-Scenes Clips, die auf YouTube angesehen werden können.

Die Videos sollen Interessierten einen Eindruck von der Entstehung des Spiels geben. Da die Behind the Code genannte Videoreihe unmittelbar vor dem Summer Game Fest gestartet wurde, hoffen Fans nun darauf, dass es während der Show mehr Inhalte zu Last Sentinel zu sehen gibt.

Viel zu Story und Figuren des Titels ist noch nicht bekannt. Es soll ein Open-World-Spiel in einer Zukunftsversion von Tokio werden. Typisch Cyberpunk sind fortgeschrittene Technologien allgegenwärtig. Neben humanoiden Robotern sind dystopische Megabauten in einer neon durchfluteten Stadt bereits im Trailer zu sehen. Vorgestellt wird auch Hauptfigur Hiromi Shoda. Sie kämpft gegen die Handlanger des brutalen Polizeistaates, in den sich Tokio verwandelt hat. Zudem soll eine Umweltkatastrophe eine Rolle spielen, die große Teile der Mega City überflutet hat.