Roblox ist vor allem für jüngere Spieler eine der beliebtesten Anwendung überhaupt. Die Spieleplattform wurde bereits 2006 erstmals auf Windows veröffentlicht. Besonders bekannt wurde sie während der Corona-Pandemie. 2020 hatte man monatlich mehr als 160 Millionen aktive Spieler. Bereits ein Jahr später waren es schon 226 Millionen im Monat. Das Besondere an Roblox ist, dass Nutzer die dort verfügbaren Spiele selbst über die Plattform entwickeln können. Eines dieser Spiele erfreut sich gerade außergewöhnlicher Beliebtheit.

Grow a Garden ist ein simpler Farming Simulator, der am ehesten vergleichbar ist mit Titeln wie Animal Crossing. Genau dieses Prinzip scheint bei den Roblox-Spielern aber sehr beliebt zu sein. So konnte man am vergangenen Wochenende beinahe neun Millionen tägliche Spieler erreichen. Mit den 8,9 Millionen gleichzeitigen Spielern ist man der Gesamtzahl an aktiven Spielern, die zur selben Zeit auf Steam online war, relativ nahe gekommen. Diese betrug zur selben Zeit lediglich 11,6 Millionen. Der Spielerrekord bei Steam steht auf 3,26 Millionen gleichzeitigen Spielern für PUBG.

Auch wenn mittlerweile viele größere Produktionsfirmen hinter einigen erfolgreichen Titeln auf Roblox stecken, sind die Ursprünge von Grow a Garden doch ganz andere. Das Spiel startete als Soloprojekt eines Schülers. Nachdem man die Marke von mehr als 1.000 Spielern überschritten hatte, gab dieser die weitere Entwicklung allerdings schon an das Studio Splitting Point ab. Dieses brachte das Spiel dann zum jetzigen Erfolg.

Wie bei vielen Roblox-Titeln kann man sich auch in Grow a Garden Vorteile erkaufen, indem man die Ingame-Währung Robux einsetzt. Dieses System wurde in der Vergangenheit schon öfter stark kritisiert. Die vorwiegend Minderjährige Spielerschaft von Roblox trifft auf der Plattform häufig auf nicht kuratierte Spiele, die neben gewalttätigen Szenarien auch immer wieder Glücksspielmechaniken und andere schwierige Themen ungefiltert präsentieren. Auch wenn die Möglichkeit, echtes Geld auszugeben hier ebenso besteht, hat das Spiel ansonsten keine besorgniserregenden Inhalte. Wer einen Blick auf das Farmingspiel werfen möchte, kann es auf der Seite von Roblox kostenlos spielen.