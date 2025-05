Werbung

Im Januar 2024 hat das deutsche Studio Keen Games Enshrouded veröffentlicht – der Mix aus Action, Survival und Rollenspiel-Elementen kam dabei überraschend gut an. In der Spitze spielten 160.000 gleichzeitige Spieler. Mittlerweile erreicht der Titel immer noch Werte von um die 15.000 bis 20.000 Spielern. Gerade gestern wurde das Spiel mit dem deutschen Computerspielpreis als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet. Zwei Tage zuvor haben die Macher mit Update 6 viele neue Inhalte für den Titel geliefert.

Am 13. Mai 2025 erschien das Update mit dem Namen Diener der Dämmerung. Durch eine Überarbeitung des Miasmas will man mit dem Update Spieler dazu ermutigen, sich nachts in das entsprechende Areal zu begeben, um neue Ressourcen, Beute und Belohnungen zu finden. Allerdings warten mit Pircher, Nebeltaucher und Brutlingskönigin auch neue Feinde darauf, unvorsichtige Spieler zu erledigen. Sie sind unter anderem in den neuen Brutnestern innerhalb des Miasmas zu finden. Dort bewachen sie allerdings auch seltene Ressourcen und Schätze.

An sogenannten Miasma-Schmieden können Waffen und Ausrüstung ausgerüstet und mit Waffen Edelsteinen versehen werden. 21 dieser Edelsteine stehen zur Verfügung. Es gibt auch neue Rüstungssets, die den Themen Tag und Nacht nachempfunden sind. Wer möchte, kann die Rüstung nun auch an einer Färbestation einfärben. Die eigentliche Spielfigur kann dank neuer Haar- und Augenfarben ebenfalls angepasst werden. Außerdem wartet eine komplett neue Quest-Reihe. Der letzte Atemzug der Drachen wird aktiviert, indem man die Überreste eines Drachen erforscht, die sich in der Albapracht Bergen befinden.

Enshrouded befindet sich aktuell noch im Early Access. Das Spiel kann aktuell um 20 % reduziert für 23,99 Euro gekauft werden. Der Release der Vollversion ist für dieses Jahr geplant. Mit dem vollen Release sollen auch Versionen für Playstation und Xbox folgen.