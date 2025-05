Werbung

Gestern Abend fand die Vergabe des diesjährigen Deutschen Computerspielpreises aus dem Berliner Palais am Funkturm in der Hauptstadt statt. Wer die Show verpasst hat, kann sich das VOD auf Youtube abrufen. Insgesamt wurden Preise in 15 verschiedenen Kategorien verliehen. Das Gesamtpreisgeld beläuft sich dabei auf 800.000 Euro.

Als bestes deutsches Spiel konnte sich Enshrouded von dem Studio Keen Games durchsetzen. Damit gewann es 100.000 Euro. Bei diesem Preis haben auch die zweitplatzierten Studios jeweils 30.000 Euro gewonnen. Diese gingen an Lonely Mountains: Snow Riders von Megagon Industries und Thronefall von Grizzly Games. Das Siegerspiel Enshrouded befindet sich aktuell noch im Early Access. Spieler schlüpfen darin in die Rolle eines Flameborn. Eine Seuche hat die Bevölkerung vernichtet. Nun ist es an uns, innerhalb des sogenannten Shroud, einem tödlichen Nebel, zu überleben und eine sichere Unterkunft für uns und unsere Verbündeten zu schaffen. Wer sich das Koop-Survival-Aufbauspiel selbst anschauen will, kann das Spiel auf Steam aktuell um 20 Prozent vergünstigt für 23,99 Euro kaufen. Wann genau es den Early Access verlassen wird, ist aktuell noch nicht klar.

Alle Gewinner des Abends in der Übersicht: