Fan will Borderlands Online zurückbringen

2009 erschien der erste Teil der Borderlands-Reihe und seither konnten die Spiele mit ihrem durchgeknallten Humor eine große Fangemeinde aufbauen. Neben den drei Hauptteilen erschienen noch drei Spin-offs. Das letzte davon, Tiny Tinas Wonderlands, wurde im März 2022 veröffentlicht. Während der 2024 veröffentlichte Film sich als totaler Reinfall entpuppt hat, warten viele Fans auf den Release von Borderlands 4, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Vielen Spielern unbekannt ist die Tatsache, dass 2014 ein Free-to-play-MMO-Shooter namens Borderlands Online erschien. Dieser war für knapp ein Jahr ausschließlich auf dem chinesischen Markt verfügbar und wurde dann abgeschaltet. Nun hat sich ein ambitionierter Modder das Ziel gesetzt, das eigentlich tote Online-Spiel wiederzubeleben. Der Nutzer namens EpicNNG kann bereits erste Erfolge bei dem Versuch, das Spiel zu retten, vorweisen. So hat er auf X ein kurzes Gameplay Video gezeigt, das den funktionierenden Charakter-Editor von Borderlands Online zeigt. Das eigentliche Spiel ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wieder zugänglich. EpicNNG zeigt sich allerdings zuversichtlich. Er schreibt, dass er davon ausgeht, alle Daten des Spiels zu besitzen. Damit will er das eingestellte MMO so weit wie irgend möglich wieder für Fans spielbar machen.

Ein großer Unterschied zu den anderen erschienenen Spielen war das Crafting, das in dem Online-Spiel eine große Rolle spielte. Spieler konnten ihre Waffen herstellen und mit Hilfe von Materialien auch verbessern. Zudem gab es auch PvP Events und Spieler konnten ihre eigenen Gilden gründen oder sich bereits vorhandenen anschließen. Als zentrale Treffpunkte der Community dienten die sogenannten Hub-Städte. Für Spieler standen insgesamt vier Klassen zur Auswahl. Sie konnten jeweils zwischen Jäger, Soldat, Berserker und Sirene wählen. Die Klassen sollten sich an den bereits aus dem ersten Borderlands bekannten Charakteren orientieren. Wann EpicNNG sein Vorhaben, das Spiel wiederzubeleben, abschließen wird, ist aktuell noch unklar. Da bislang allerdings nur der Charakter Editor funktioniert, wird er noch einige Arbeit vor sich haben.