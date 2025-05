Werbung

Electronic Arts hat bestätigt, dass der nächste Teil der Battlefield-Reihe spätestens bis März 2026 erscheinen werde. Eine umfassende Enthüllung des Spiels ist für diesen Sommer geplant. In einem Statement zu den aktuellen Geschäftszahlen bezeichnete EA-CEO Andrew Wilson den neuen Titel als einen entscheidenden Schritt für die nächste Generation großer Unterhaltungserlebnisse ("blockbuster entertainment").

Das Spiel befindet sich seit März in einem geschlossenen Testlauf. Trotz einer Geheimhaltungsvereinbarung sind bereits zahlreiche Spielszenen ins Internet gelangt. In einem aktuellen Update auf der Plattform X kündigte das Entwicklerstudio DICE an, die Testphase im Mai auszuweiten und weitere Spieler aus Europa, Nordamerika und Asien einzuladen. Interessierte können sich weiterhin für die Teilnahme registrieren.

Im Rahmen dieser erweiterten Tests will DICE nicht nur neue Inhalte ausprobieren, sondern auch zentrale Gameplay-Elemente weiterentwickeln. Dazu zählen das Waffen-Balancing, Schadenswerte, Bewegungsabläufe sowie das generelle Tempo der Gefechte. Auch die Zerstörbarkeit der Spielwelt bleibt ein Thema, das kontinuierlich getestet und angepasst wird. Nach den letzten Community-Updates zu Waffengefühl und Umweltzerstörung sollen künftig weitere Informationen zu Klassen und dem umfassenden Kriegsmodus folgen.

EA verfolgt bei der Entwicklung einen transparenteren Kurs als noch beim enttäuschenden Vorgänger Battlefield 2042. Insgesamt arbeiten vier interne Studios am neuen Spiel, die EA als „Battlefield Studios“ zusammenfasst. DICE entwickelt den Mehrspielermodus, Motive ist sowohl für Multiplayer-Karten als auch für Einzelspieler-Missionen zuständig, Criterion übernimmt hauptsächlich die Einzelspielerinhalte, während Ripple Effect an einem völlig neuen Erlebnis innerhalb der Serie arbeitet.

Parallel zu Battlefield soll das Spiel Skate im Laufe des nächsten Geschäftsjahres erscheinen, das bis Ende April 2026 läuft. Der Titel soll laut früheren Angaben noch in diesem Kalenderjahr in den Early Access starten. EA setzt damit gezielt auf zwei große Projekte, um sein Portfolio für die kommenden Jahre zu stärken.