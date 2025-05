Gears of War Reloaded

Bisher war 2025 ein gutes Jahr für Neuauflagen, denn erst kürzlich erschien die Remastered-Edition von The Elder Scrolls IV: Oblivion. Auch wenn der Titel nicht ganz an die Wertungen des Originals von 2006 anschließen kann, steht der Metascore auf metacritic auf immerhin 82. Nun hat eine weitere große Spielereihe, die ihren Anfang 2006 hatte, ihre Rückkehr angekündigt. Gears of War soll ebenfalls ein Remaster erhalten.

Unter dem Namen Gears of War reloaded kehrt das erste Spiel der Shooter-Reihe noch in diesem Jahr zurück. Die überarbeitete Version enthält neben dem Hauptspiel alle erschienenen DLCs und Inhalte der Gears of War: Ultimate Edition. Es kommen aber auch einige gänzlich neue Inhalte hinzu.

Die Neuauflage wird eine schicke 4K-Auflösung erhalten. Die Kampagne läuft auf 60 FPS, der Multiplayer Modus auf 120. HDR wird ebenso ins Spiel integriert wie Dolby Vision und 7.1.4 Dolby Atmos. Auch 3D Spatial Audio wird zum Lieferumfang gehören. Hinzu kommt VRR. Die Assets werden in 4K überarbeitet und alle Texturen des Originals werden verbessert. Ebenso verbessert werden Post Processing Visual Effects, Schatten und Reflexion. Das Anti Aliasing wird angepasst und Ladebildschirme im Verlauf der Kampagne sollen gänzlich verschwinden.

Im Gegensatz zum Original von 2006 wird Gears of War: Reloaded direkt zum Release für die Playstation verfügbar sein. Spieler können über PC, Xbox oder eben PlayStation hinweg gemeinsam spielen. Die Kampagne hat einen zwei Spieler Koop, im Multiplayer können bis zu acht Spieler mit und gegeneinander antreten. Crossplay ist über alle Plattformen hinweg möglich. Ein Microsoft-Account wird nicht zwingend benötigt.

Erscheinen soll das Spiel am 26. August 2025. Interessierte können sich das Spiel bei Steam bereits auf die Wunschliste setzen. Eine Preisangabe oder die Möglichkeit zur Vorbestellung existieren noch nicht.