Schon lange war mehr oder weniger bekannt, dass Publisher Bethesda, der mittlerweile zu Microsoft gehört, einen Remaster von Oblivion plant. Dabei handelt es sich um den vierten Teil der Elder-Scrolls-Reihe, der bereits 2006 erschienen ist. Gestern war es dann soweit: Bethesda kündigte das Spiel nicht nur offiziell an, sondern veröffentlichte es im selben Zuge.

Das eigentliche Spiel ist im Kern seit 19 Jahren unverändert geblieben. Da es sich hier nur um einen Remaster und kein vollständiges Remake handelt, hat man sich vorwiegend auf den Look konzentriert. Story und Quests bleiben identisch zur Urversion. Um die Grafik den neuen Systemen anzupassen, wurde diese zur Unreal Engine 5 aufpoliert. Viele der Sounds und Animationen im Spiel wurden ebenfalls aktualisiert und modernisiert. Gleiches gilt für die Benutzeroberfläche. Im Hintergrund des Spiels läuft allerdings immer noch die originale Game-Engine aus dem Jahr 2006.

Bei der Überarbeitung wurden die deutschen Stimmen jedoch nicht berücksichtigt. Wer das Remaster spielt, muss auf eine englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln zurückgreifen. Das Spiel wurde gestern als Shadow-Drop für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Es ist außerdem Bestandteil des Xbox Game Pass Abos. Wer auf dem PC spielen möchte, benötigt mindestens eine Radeon RX 5700 oder NVIDIA GeForce 1070 To. Als Prozessor wird mindestens ein AMD Risen 5 2600X oder ein Intel Core i7 6800K benötigt. Hinzu kommen 16 GB Arbeitsspeicher und 120 GB freier Festplattenspeicher.

Da sich inhaltlich nichts am Umfang des Spiels geändert hat, kann man für die Spieldauer die Werte des Originals hinzuziehen. Laut howlongtobeat werden hier 31 Stunden für die hauptstory, 84 Stunden für Haupt- und Nebenquests und ganze 173 Stunden für alles fällig. Wer sich das Spiel gerne zulegen möchte, kann dies beispielsweise auf Steam tun. Dort kostet der Titel 54,99 Euro. Die Deluxe Edition gibt es für 64,99 Euro. In dieser sind neben dem Spiel einige Skins, ein digitales Artbook, der Soundtrack und neue Quests sowie die Story-Erweiterung Shivering Isles und Knights of the Nine enthalten.