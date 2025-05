Werbung

Der Solo-Entwickler Brandon Hesslau hat sich für seinen Roguelike Dungeon Crawler für ein sehr ungewöhnliches Setting entschieden. Das Spiel heißt Desktop Survivor 98 und orientiert sich am Look und an den Programmen von Windows 98. Als Spielfigur fungiert der Mauszeiger. Die Level sind an die Benutzeroberfläche des Microsoft-Betriebssystems angelehnt.

Typisch Roguelike geht es darum, gegen Wellen von Gegnern zu bestehen. Die einzelnen Level sind zufallsgeneriert. Und vergleichbar mit anderen Bullet-Hell-Spielen wie Vampire Survivors gilt es, sich so durch die Level zu bewegen, dass man alle Gegner ausschaltet, ohne dabei selbst getroffen und getötet zu werden.

Hesslau wirbt damit, dass Desktop Survivors 98 nicht in einem getrennten Fenster spielt. Stattdessen dient der tatsächliche Desktop des Nutzers als Hintergrund. Das Spiel richtet sich dabei an Gelegenheitsspieler, die sich eine kurze Auszeit gönnen wollen. Das Spiel erscheint am 20. Mai 2025 auf Steam. Es unterstützt keine deutsche Sprache und ist nur auf Englisch verfügbar. Tatsächlich kann es zur besseren Steuerung mit einem XBox-Controller gespielt werden. Ein Preis steht aktuell noch nicht fest.

Wer möchte, kann sich den Titel auf die Wunschliste setzen oder die bereits vorhandene Demo herunterladen.