Werbung

Gerüchte um eine mögliche Veröffentlichung von Half-Life 3 nehmen erneut Fahrt auf und geben Fans der legendären Shooter-Reihe neuen Grund zur Hoffnung. Demnach könnte sich das Spiel bereits in einem vollständig spielbaren Zustand befinden und noch 2025 erscheinen. Die Entwicklung soll unter dem internen Codenamen "HLX" laufen und sei laut Berichten in eine Phase intensiver Tests übergegangen. Erste offizielle Informationen könnten bereits im Sommer folgen, eine Veröffentlichung wäre sogar im Winter denkbar.

Der Valve-Insider Tyler McVicker berichtet etwa, dass das Spiel von Anfang bis Ende spielbar sei und sich in einer umfangreichen Testphase befinde. In einem Q&A-Video betont McVicker, dass die aktuelle Version des Spiels so weit fortgeschritten sei wie noch nie in früheren Entwicklungszyklen. Anders als Alyx soll es sich bei Half-Life 3 nicht um ein VR-Spiel handeln, sondern um einen klassischen Ego-Shooter.

Besonders spannend könnte dabei die mögliche Verknüpfung mit der Portal-Reihe werden. So soll laut McVicker Chell, die Hauptfigur aus Portal, im kommenden Half-Life-Spiel auftreten. Die Figur könnte als Verbindungsglied zwischen den beiden Spielreihen dienen, welche sich ohnehin das gleiche Universum teilen. Schon in früheren Titeln wurden diese durch kleinere Hinweise miteinander verknüpft - In Portal 2 etwa gab es ein Easter Egg, das sich auf eine frühere, mittlerweile verworfene Version von Half-Life 3 bezog.

Technisch dürfte das Spiel auf der inzwischen ausgereiften Source-2-Engine basieren, die seit 2015 entwickelt wird und bei Dota 2 sowie Half-Life: Alyx zum Einsatz kommt. Diese Engine erlaubt komplexe Physik, realistische Grafik und umfangreiche Modding-Möglichkeiten, was sie zur idealen Basis für ein modernes Half-Life 3 machen würde.

Trotz aller bisherigen Rückschläge scheint Half-Life 3 dieses Mal den Weg hin zu einer Veröffentlichung zu schaffen. Ob es allerdings tatsächlich so kommt, bleibt letztendlich noch abzuwarten.