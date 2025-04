Werbung

Das Genre der Soulslike erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Auch asiatische Settings kommen gut an. Neben dem neuesten Assassin’s Creed setzte auch Black Myth: Wukong im letzten Jahr auf dieses Setting. Im Test konnte uns der Titel damals durchaus überzeugen. Nach dem Erfolg von Wukong soll noch in diesem Jahr ein weiteres Soulslike erscheinen, das sich sowohl bei Setting als auch in der Story an der chinesischen Welt orientiert. Wuchang: Fallen Feathers wird von Publisher 505 Games und dem Entwicklerstudio Leenzee entwickelt. Nun hat das Actionspiel nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch einen Release-Termin erhalten.

Angekündigt wurde Wuchang: Fallen Feathers schon für den 24. Juli 2025. Das Spiel soll dann für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Der Trailer steigt direkt mit einem Bosskampf ein. Hier wird deutlich, dass das Spiel durchaus auch Horror-Elemente beinhaltet. Es sind auch Ingame-Szenen aus dem Kampf gegen den Boss Perfect Bride - Fang Ling enthalten. Ganz klassisch für dieses Genre ist auch zu sehen, dass der Boss mindestens eine weitere Phase hat. Mit einer ordentlichen Portion Body-Horror verwandelt er sich nach der ersten Niederlage in Chimera - Fang Ling.

Im Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle der Piratin Wuchang. Sie leidet an Amnesie und kämpft sich auf der Suche nach ihren Erinnerungen durch die düstere Landschaft. Die mutierten Gegner wurden von der gleichen Krankheit befallen, die auch Wuchang plagt und die Menschheit gefährdet. Die Suche nach dem Heilmittel kann die Spieler dabei zu einem von mehreren Enden führen.

Das Spiel kann unter anderem bei Steam vorbestellt werden. Hier sind zwei Versionen verfügbar. Das Standard-Spiel ist für 49,99 Euro erhältlich. Vorbesteller erhalten zusätzlich einige digitale Belohnungen. Die Deluxe Edition liegt bei 59,99 Euro. Sie bringt weitere Boni wie vier verschiedene Outfits und sechs neue Waffen mit sich.