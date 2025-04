Werbung

1998 veröffentlichte Blizzard mit Starcraft den ersten Teil eines Echtzeit-Strategie Franchise, das bis heute Spieler begeistert. Der Nachfolger erschien im Juli 2010. Seitdem der dritte und letzte Bestandteil von Starcraft 2, Legacy of the Void, im November 2015 erschien, hoffen Fans auf eine Fortsetzung der Geschichte. Ein neuer Bericht gibt nun Anlass zur Vermutung, dass die IP wohl zurückkehren soll.

Der Artikel von Videogameschronicle berichtet darüber, dass Blizzard sich mit dem südkoreanischen Publisher Nexon zusammentun möchte. Die Zusammenarbeit soll sich auf zwei Marken beziehen: Starcraft und Overwatch. Dabei soll Nexon verantwortlich für die Veröffentlichung eines mobilen Ablegers von Overwatch sein. Außerdem wollen die beiden Firmen scheinbar für ein kommendes Starcraft-Spiel zusammenarbeiten. So zumindest die Schlussfolgerung des Videogamechronicle.

Weiterhin wird vermutet, dass es sich bei dem Spiel allerdings nicht mehr um einen Strategietitel handeln wird. Vielmehr mutmaßt der Artikel, dass man an einem Open-World-Shooter arbeiten will. Diese Schlussfolgerung basiert auf verschiedenen Jobausschreibungen von Blizzard im letzten Jahr. Dort wurden verschiedene Stellen für ein Open-World-Shooter-Game besetzt. Dies würde auch dazu passen, dass man ein Wiederbeleben der Marke bei der Übernahme von Blizzard durch Microsoft bereits angekündigt hatte. Auch der Bloomberg Journalist Jason Schreier vertritt die These, dass es sich um einen Shooter handeln wird.

Auch wenn die Starcraft-Titel vor allem im Multiplayer-Bereich bekannt sind, haben die Spiele doch eine recht komplexe Handlung, die über die verschiedenen Teile hinweg erzählt wurde. Diese dreht sich um die drei Rassen der Terraner, Protoss und Zerg, die sich in einem ewigen Konflikt befinden. Die Originalversion von Starcraft 1 inklusive Erweiterung ist mittlerweile kostenlos bei Battle.net verfügbar.