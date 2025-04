Werbung

Das polnische Entwicklerstudio 11 Bit Studios hat mit Frostpunk 1886 eine erweiterte Neuauflage des ersten Frostpunk angekündigt. Diese Neuauflage basiert auf der modernen Unreal Engine 5 und soll nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch zusätzliche Inhalte und eine überarbeitete Spielmechanik mit sich bringen. Somit stell das Spiel vielmehr eine umfassende Neuinterpretation des 2018 veröffentlichten Originals dar.

Ein besonderes Highlight der neuen Version soll zudem die Einführung eines offiziellen Mod-Supports sein. Dieser war ein langjähriger Wunsch der Community, der bislang aufgrund der eingesetzten Liquid Engine-Technologie nicht realisierbar war. Mit dem Wechsel auf die Unreal Engine 5 versprechen sich die Entwickler allerdings eine flexiblere Plattform, die langfristig besser erweiterbar ist.

Frostpunk 1886 wird auch neue Inhalte bieten, darunter eine erweiterte Gesetzgebung, zusätzliche Herausforderungen und fest eingeplante DLCs. Das im Titel enthaltene Jahr 1886 verweist auf das fiktive Katastrophenjahr, in dem der Große Sturm über New London hereinbricht – ein zentrales Ereignis im Frostpunk-Universum.

Das Spiel befindet sich seit Anfang 2025 in Entwicklung und soll im Laufe des Jahres 2027 erscheinen. Genauere Details zur überarbeiteten Spielmechanik und zu neuen Features will 11 Bit Studios schon in den kommenden Monaten veröffentlichen.

Parallel dazu wird auch Frostpunk 2, das bereits im September 2024 auf Basis der Unreal Engine 5 erschienen ist, weiterhin mit Updates versorgt. Die geplanten Konsolenumsetzungen für Xbox Series X/S und Playstation 5 sind ebenfalls weiterhin für 2025 geplant.

Frostpunk 1886 will dennoch dem grundlegenden Konzept der Serie treu bleiben: ein herausforderndes Aufbauspiel in einer postapokalyptischen Eiszeit. Anders als in klassischen Aufbauspielen stehen nicht Expansion und Fortschritt im Vordergrund, sondern das Überleben unter extremen Bedingungen. Die Spielmechanik legt besonderen Wert auf moralische Entscheidungen, etwa über das Spannungsverhältnis zwischen individueller Freiheit und dem Überleben der Gemeinschaft.