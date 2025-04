Days Gone Remastered

Im Februar 2025 fand die diesjährige State of Play von Sony als Online-Show statt. Im Verlauf der Show wurde neben etlichen anderen Titeln auch eine Remaster-Version von Days Gone angekündigt. Der Action-Titel rund um den Rocker Deacon St. John erschien ursprünglich im April 2019 für Playstation 4 und zwei Jahre später auch für PC. Trotz anfänglich verhaltener Wertungen hat sich das Spiel zu einem Fanliebling entwickelt. So steht der Metascore auf metacritic bei 71, der User Score jedoch liegt mit 8,5 erkennbar höher.

Rund sechs Jahre nach dem ursprünglichen Release soll nun am 25. April 2025 das angekündigte Remaster veröffentlicht werden. Dieses sollte allerdings zunächst nur für Playstation 5 erscheinen. In einem kürzlichen Blogpost auf Steam haben die Macher nun jedoch angekündigt, dass alle Spieler, die das Spiel bereits besitzen, von den Remaster-Vorteilen profitieren sollen. Somit erhalten auch PC-Spieler ab morgen Zugang.

Voraussetzung für den Zugriff auf die überarbeitete Version ist der Besitz des Basisspiels. Die verbesserte Version bringt neben einigen grafischen Verbesserungen auch eine neue Atmosphäre und Himmelssituation mit Ozon und besserer Lichtdarstellung. So wird der gesamte Farbton des Himmels im Spiel überarbeitet und soll wesentlich realistischer wirken. Dies Änderungen greifen auch nachts, da man die Nächte nun wesentlich dunkler gestaltet. Als weitere Features kommen haptisches Dualsense Feedback und verschiedene Accessibility Features ins Spiel.

Wer auch Zugriff auf die zusätzlichen Inhalte erhalten will, die zusammen mit den grafischen Verbesserungen erscheinen, der muss sich das DLC Broken Road, das morgen erscheint, kaufen. Nach dem Kauf steht dann der neue Horden-Modus zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen Survival Arcade Mode. Weiterhin gibt es einen Permadeath Mode, einen Speedrun Mode und einen verbesserten Foto Modus.