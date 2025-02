Werbung

Gestern fand die erste State of Play für das Jahr 2025 statt und auf dem Event wurden neben vielen neuen Trailern einige bisher nicht genannte Release-Termine genannt. Die Show dauert rund 45 Minuten und beinhaltete einige Einspieler mit verschiedenen Entwicklern.

Auch wenn es bis zum Release von Hazelights neuem Spiel Split Fiction nicht einmal mehr drei Wochen sind, gab es noch einmal einen neuen Story-Trailer zu sehen. Das neue Spiel der It-Takes-Two-Macher erscheint am 6. März 2025. Auch der Horror-Titel Directive 8020 von Supermassive zeigte neue Inhalte. Vor allem hat das Spiel mit dem 2. Oktober 2025 nun einen Release-Termin. Es wurde ein neuer Titel im Universum von Five Nights at Freddy's vorgestellt. Viel gab es allerdings noch nicht zu sehen. Ein eher ungewöhnliches Crossover erwartet Spieler von Dave the Diver. Dort soll es ein gemeinsames Event mit Yakuza: Like a Dragon geben.

Zu den Highlights für viele Fans gehörte wahrscheinlich die Ankündigung, dass schon am 5. April 2025 eine Remaster-Version von Days Gone erscheinen soll. Diese wird aber zunächst nur auf PlayStation verfügbar sein. Mit Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erhielt noch ein zweites Remaster einen Release. Snake Eater erscheint am 28. August 2025. Heiß erwartet wurden Informationen zu Borderlands 4 und Fans wurden belohnt: Das Spiel erscheint am 23. September 2025.

Mit Saros wurde ein völlig neues Spiel der Returnal-Macher angekündigt. Einen genauen Release gibt es noch nicht, der Titel soll aber 2026 erscheinen. Das Spiel spielt auf dem Planeten Carcosa. Dieser wird von einer ominösen Sonnenfinsternis bedroht. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Arjun Devraj, einem sogenannten Soltari-Vollstrecker. Auch das Ende 2024 präsentiert Onimusha zeigt neue Szenen. In diesen wird der neue Protagonist des Spiels, Miyamoto Musashi, vorgestellt. Bei ihm soll es sich um einen historischen Schwertkämpfer handeln.

Neu war auch Tides of Annihilation. Dabei soll es sich um ein narratives Einzelspieler-Action-Adventure handeln. Im Spiel will man sowohl intensive Kämpfe, als auch eine fesselnde Geschichte bieten. Tides of Annihilation spielt im modernen London, das von außerweltlichen Kräften übernommen wurde. Auch die Ritter der Tafelrunde haben einen Auftritt und es werden gigantische Bosse präsentiert, die unweigerlich an Shadow of the Colossus erinnern. Auch hier gibt es keinen Release. Das Spiel soll aber auf allen gängigen Plattformen erscheinen und kann auf Steam bereits vorbestellt werden.