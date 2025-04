An Civilization VII wird weiter gearbeitet

Im Februar 2025 ist der siebte Teil der Civilization-Reihe erschienen. Das Spiel konnte viele Käufer jedoch nicht komplett überzeugen. Obwohl sich der Metascore auf metacritic auf immerhin 79 beläuft, steht der User Score bei verheerenden 4,0. Auch wir waren in unserem Test nicht wirklich überzeugt von dem Spiel, da es zu Release noch etwas unfertig wirkte. Daran arbeiten die Entwickler seither. Am 22. April 2025 veröffentlichte Firaxis das umfangreiche Update 1.2.0. Es soll zahlreiche Neuerungen, Balance-Änderungen und von der Community gewünschte Verbesserungen einführen.

Mit dem Update wurden zehn neue Ressourcen eingeführt, darunter Mangos, Ton, Flachs, Rubine, Reis, Kalkstein, Zinn, Lamas, Hartholz und Wildtiere. Diese Ressourcen erscheinen in verschiedenen Zeitaltern und bringen jeweils eigene Effekte sowie narrative Ereignisse mit sich. Zudem wurde die Ressourcengenerierung überarbeitet, um eine strategischere Platzierung zu gewährleisten. Fortan sind bestimmte Ressourcen nur noch auf bestimmten Kontinenten verfügbar. Schatzressourcen wurden ebenfalls überarbeitet.

Das Update bringt zahlreiche Änderungen im Gameplay. Wer nun den letzten Meilenstein im Vermächtnis-Weg erreicht, kann im Einzelspielermodus auf Wunsch unendlich weiterspielen. Heilige Städte können jetzt konvertiert werden. Stadtstaaten beginnen mit mehr Einheiten in der Erkundungs-Ära und der Moderne.

Die oft kritisierte Benutzeroberfläche wurde ebenso überarbeitet. So zeigt die Minikarte nun die Besitzverhältnisse der Felder an. Neue Informationen zeigen, wohin eine Stadt ihr Essen sendet und von welcher Stadt sie Essen erhält. Der Politikbildschirm zeigt nun die Anzahl der verfügbaren freien Plätze an und die Nutzung eines Controllers wurde verbessert. Zudem wurden Systemanpassungen vorgenommen, um die Leistung zu verbessern.