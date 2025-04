Werbung

Viele Aufbau-Strategie-Fans warten sehnsüchtig auf Gameplay-Szenen und natürlich einen Release-Termin für Anno 117. Auch wenn es zu diesen beiden Punkten noch keine Informationen gibt, haben die Entwickler nun einige geplante Neuerungen für das Spiel angekündigt. Im Livestream sind sie auf insgesamt drei Themenbereiche näher eingegangen.

Wer schon einmal einen Teil der Anno-Reihe gespielt hat, der weiß, wie das Aufstiegssystem der Bevölkerung funktioniert. Um zufrieden gestellt zu werden, müssen gewisse Grundbedürfnisse einer Bevölkerungsgruppe erfüllt sein. Ist dies erledigt, können wir uns daran machen, weitere Güter zu beschaffen und steht den Einwohnern der Zugang zu allen geforderten Gütern offen, steigen sie auf Wunsch einen Level auf. Der neue Teil setzt nun allerdings auf optionale Bedürfnisse. Somit können Spieler bei Bedürfnissen zwischen verschiedenen Rohstoffen wählen, von denen nur einer an die Bevölkerung geliefert werden muss, um sie zufriedenzustellen.

Es ergibt dennoch Sinn, seinen Einwohnern alle Güter zur Verfügung zu stellen. Grund dafür sind die ebenfalls neu eingeführten Attribute. Unsere Waren kommen nun mit positiven, aber auch negativen Vor- und Nachteilen. Einige Güter, wie zum Beispiel Wein, haben also auch negative Effekte auf die Bevölkerung, die sie zusätzlich zu den positiven mit sich bringen. Insgesamt soll es im fertigen Spiel acht verschiedene Attribute geben. Fünf davon wurden im Livestream bereits genannt: Einkommen, Bevölkerung, Zufriedenheit, Feuerschutz und Gesundheit.

Die letzte große Neuerung umfasst die Gebäude des Spiels. So erhalten auch diese Attribute, oder viel mehr Buffs. Auch hier gilt wieder: es gibt Vor- und Nachteile. Am Beispiel der Bäckerei ist dies schnell erklärt. Steht sie in einem Wohngebiet, geben umgebende Bürger mehr Geld aus. Durch den Umgang mit den Öfen steigt aber auch das Feuerrisiko im näheren Umfeld des Produktionsgebäudes.

Welche weiteren Neuerungen und Gameplay-Elemente Anno 117 noch mit sich bringt, erfahren wir möglicherweise im Rahmen des angekündigten Gameplay Reveals, das für den 19. Mai 2025 geplant ist.