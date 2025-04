Werbung

Im Februar 2024 hat Ubisoft mit Skull and Bones sein lange geplantes Piratenabenteuer veröffentlicht. Das Spiel war durch diverse Verschiebungen und Neukonzeptionen mehr als elf Jahre in der Produktion und wurde immer wieder verschoben. So richtig zünden wollte der Titel dann leider auch nicht, als er endlich erschienen war.

Einer der Gründe dafür war unter anderem die unüberlegte Aussage von Ubisoft Chef Yves Guilemot im Vorfeld, dass es sich hier um einen Quadrupel A Titel handeln solle. Als wir das Spiel angespielt haben, mussten wir feststellen, dass es von dieser Einstufung sehr weit entfernt ist und sich eher als Free-to-Play-Titel eignen würde. Diese Einstellung teilten auch Spieler und Kritiker. Auf metacritic hat der Titel einen Metascore von 59 und einen vernichtenden User Score von 3,3.

Umso überraschender ist es, dass Publisher Ubisoft an dem gefloppten Spiel festhalten möchte. So hat man heute auf der offiziellen Webseite einen Blogeintrag veröffentlicht, der eine Roadmap für das gesamte Jahr 2025 vorstellt. Die sogenannten Year 2 Faction Wars beinhalten insgesamt vier Seasons. Die erste davon namens Ascend into Chaos ist bereits am 16. April 2025 gestartet. Für die Season wurde das Item-System überarbeitet. Außerdem gibt es mit den Weltstufen nun optionale Schwierigkeiten, durch die bessere Belohnungen winken. Neue Handwerksmaterialien sollen Endgame-Inhalte verbessern. Obendrein wurde mit den Death Tides ein neuer PvP-Modus eingeführt.

Die zweite Season, Oath of War, die im Sommer starten soll, bringt die Neuerung, dass Achterstücke und Manufaktur-Level nicht mehr zurückgesetzt werden. Außerdem kommt mit der Fregatte das erste Großschiff ins Spiel. Mit dem Megafort hält auch eine neue Festung Einzug. Als saisonales Event startet Disputed Waters.

Im Herbst startet Season 3 Guts and Glory. Ab dann soll es auch möglich sein, an Land gegen seine Feinde zu kämpfen. Zudem erhalten unsere Schiffe Offiziere, die Vorteile bringen. Weiterhin wird ein Rufsystem eingeführt. Die letzte angekündigte Season startet im Winter unter dem Namen Eye of the Beast kommt mit dem Kraken eine legendäre Kreatur ins Spiel. Als zweites Großschiff wird die Korvette ins Spiel eingefügt. Die Jägergilde wird ebenso implementiert. Das saisonale Event hier heißt Territorial Control