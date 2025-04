Werbung

Am 18. April 2025 soll die offizielle Star Wars Celebration stattfinden und im Rahmen des Programms wird dann auch das neue Strategiespiel Star Wars Zero Company vorgestellt. Dies wurde erst kürzlich bekannt gegeben. Aber auch ein Star Wars Spiel, das bereits erschienen ist, soll seinen Auftritt an diesem Tag erhalten.

Star Wars Outlaws wurde von Ubisoft bereits im September 2024 veröffentlicht. Besonders in den Nutzerwertungen schnitt der Titel eher durchschnittlich ab. So erhielt er einen User Score von lediglich 5,4 auf metacritic. Der Metascore liegt bei 75. Auch in unserem Test konnte das Spiel nicht wirklich überzeugen. Seit der Veröffentlichung hat man aber mit diversen Updates nachgebessert. Zum Release wurden bereits zwei Erweiterungen angekündigt.

Der erste DLC, Wild Card, ist bereits im November 2024 erschienen. Nun soll mit A Pirates Fortune der zweite vorgestellt werden. Viel ist aktuell noch nicht bekannt. Bisher steht lediglich fest, dass der Charakter Hondo Onaka einen Auftritt in dem Spiel haben soll. Er wird gemeinsam mit Protagonistin Kay Vess versuchen, einen Schatz zu stehlen.

Weitere Informationen zum DLC und zur Geschichte werden wahrscheinlich bei der angekündigten Präsentation am 18. April vorgestellt werden. Einen festen Release-Termin hat A Pirates Fortune allerdings noch nicht, der Titel soll aber noch im Frühjahr 2025 erscheinen. Star Wars Outlaws gibt es aktuell in der Standard Edition auf Steam für 69,99 Euro zu kaufen.