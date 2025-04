Werbung

Das Genre der Extraction-Shooter ist nach wie vor beliebt und mehr und mehr Spiele mit dieser Mechanik erscheinen. Auch bereits existierende Spiele-Reihen nehmen diese Funktion gerne in ihr Multiplayer-Repertoire auf. Dabei hat die Vergangenheit allerdings gezeigt, dass nicht jeder Extraction-Shooter, der erscheint, sich auch durchsetzen kann. Ambitionierte Titel wie Concord von Playstation-Macher Sony werden teilweise bereits nach wenigen Wochen eingestampft.

Trotz dieser Gefahren möchte nun ein weiteres großes Studio eine neue IP rund um Extraction starten. Mit Marathon haben Bungie ihren Plan des PvPvE-Shooters vorgestellt. Bungie ist bei weitem kein unerfahrenes Studio. Die amerikanischen Entwickler sind vor allem bekannt für die Halo-Reihe und die Destiny-Spiele. Marathon soll ihr erstes neues Spiel nach dem Release von Destiny 2 vor mittlerweile acht Jahren werden.

Erscheinen soll der Titel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Auch ein Release-Datum gibt es bereits: Am 23. September 2025 wird Marathon veröffentlicht. Im Spiel können maximal 18 Spieler in Teams von bis zu drei Personen gegeneinander antreten. Die Spieler betreten eine offene Map auf dem Planeten Tau Ceti IV. Dort gab es einen mysteriösen Zwischenfall, bei dem alle Siedler ausgelöscht wurden. Nun sollen Söldner mit kybernetischen Körpern erforschen, was geschehen ist. In den Matches treten die Söldnertrupps gegeneinander und gegen die NPC-Gefahren an.

Zum Start werden mehrere vorgefertigte Klassen zur Auswahl stehen. Diese Runner genannten Charaktere haben verschiedene Stärken und Schwächen. Die Entwickler haben angegeben, dass man mit Marathon eine größere Zielgruppe ansprechen will. Im Gegensatz zur Konkurrenz soll der Shooter so zugänglich und einfach zu erlernen wie nur möglich sein. So können beispielsweise auch gefallene Mitspieler während dem Match wiederbelebt werden. Ob dieses Vorhaben erfolgreich ist und Bungie sich mit dem Titel einen Platz auf dem heiß umkämpften Markt sichern kann, wird sich spätestens im September zeigen.