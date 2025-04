Werbung

Mittlerweile ist Der Herr der Ringe: Schlacht um Mittelerde schon geschlagene 21 Jahre alt. Dennoch ist das Strategiespiel im Tolkien-Universum bis heute sehr beliebt. Das zeigt auch der Umstand, dass nun, mehr als zwei Jahrzehnte nach Release, eine neue große Mod erscheint. Diese ergänzt das Spiel gleich um zwei neue Karten und zwei vollständig neue Fraktionen.

Der Modder Rohirim91 hat ganze 13 Jahre Arbeit in dieses Projekt gesteckt. 2012 begann er mit einer Gruppe weiterer Modder damit, das Spiel von Electronic Arts komplett zu überarbeiten. Nun ist ihre Vision von Schlacht um Mittelerde fertiggestellt. Version 1.0 von Middle Earth: Extended Edition steht zum Download bereit.

Inhaltlich wurden fast alle vorhandenen Maps grundlegend überarbeitet. Die Spawnpunkte von Gegnern oder die Positionen der Spieler Camps wurden angepasst. Außerdem wurden von dem Team Karten zu Moria und Lothlorien komplett von Null auf entwickelt. Genauso verhält es sich mit den zwei neuen Fraktionen. Spieler können nun auch die Kontrolle über die Elben oder die Haradrim übernehmen. Beide Völker gab es in der Originalversion nicht. Vorhandene Fraktionen wurden um neue Einheiten und Fähigkeiten erweitert. Die Modder haben sich auch an die KI der Gegner gemacht. Nach der Überarbeitung sollen sich diese nun generell eher so verhalten, wie die Völker in Tolkiens Büchern beschrieben wurden.

Eine große Überarbeitung hat auch die Kampagne erhalten. Hier wurden etliche Elemente so angepasst, dass sie eher dem entsprechen, was wir in den Filmen von Peter Jackson sehen konnten. Wer das Spiel spielen möchte und auch gerne Zugriff auf die Extended Edition haben will, kann sich die Mod kostenlos auf ModDB herunterladen. Allerdings ist zur Installation der Besitz einer Vollversion von Der Herr der Ringe: Schlacht um Mittelerde erforderlich. Außerdem muss diese auf Version 1.6 gepatcht sein. Hierzu muss erwähnt werden, dass das Spiel aktuell nicht digital gekauft werden kann. Wer die Standardversion sucht, sollte sich bei ebay oder derlei umsehen.