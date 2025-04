Werbung

Der Dauerbrenner World of Warcraft feiert gerade sein 20. Jubiläum, da werden nun Informationen zum nächsten Inhaltsupdate für das MMORPG von Blizzard bekannt gegeben. Einen genauen Release-Termin haben die Änderungen noch nicht. Wahrscheinlich wird das Update aber Anfang Mai erscheinen.

Update 11.1.5 bringt eine neue Fraktion unter dem Namen das Strahlen der Flamme ins Spiel. Diese besteht aus Freiwilligen Milizsoldaten. Spieler können hier bis zu zehn Ruhmstufen aufsteigen und sich entsprechende Belohnungen freischalten. Mit der Fraktion kommt ein neues Nachtsturz-Szenario. Dieses bietet zusätzliche Quests und Belohnungen für die Spieler. Hier gibt es unter anderem neue Rüstungssets, einen Wappenrock, der sich optisch verändert und verschiedene Waffen sowie eine neue Farbvariante des Luftschiffes des Tiefenforschers.

Einige Zeit nach dem Start des Updates soll mit Durchtriebene Duos ein neues Ereignis starten, das sechs Wochen aktiv bleibt. Auch hier locken neue Belohnungen. Neben kosmetischen Gegenständen und Spielzeugen gibt es einige Dungeon Gegenstände. Im Event müssen sich Spieler animatronischen Versionen vergangener Bosse stellen. Dabei kämpfen sie grundsätzlich gegen zwei oder mehr dieser neuen Bosse auf einmal. An drei verschiedenen Stützpunkten können sich die Spieler danach ihre Belohnungen abholen. Zu Beginn werden vier Bosse zur Verfügung stehen, danach folgen in jeder Woche neue Gegner.

Zuletzt wird noch der Modus Verstörende Visionen, der zuvor in Battle for Azeroth aktiv war, zurückgebracht. Darin können Vertreter Versionen von Sturmwind und Orgrimmar besucht werden, um dort Ziele und Herausforderungen abzuschließen. Spieler können diese Herausforderungen alleine oder in einer Gruppe bestreiten. Als Begleiter steht auch das Konstrukt von Soridormi bereit. Dieses kann als Tank, Schadensklasse oder Heiler agieren. Außerdem ist das Konstrukt gegen den Wahnsinn immun, der Spieler in diesen Begegnungen befallen kann. Für höhere Schwierigkeitsgrade gibt es auch bessere Belohnungen zu ergattern. So können auch die Masken der Verstörenden Visionen wiedergefunden werden. Eine neue Währung ermöglicht den Erwerb früherer Belohnungen. Alle Infos zum Update finden sich auch auf der offiziellen Seite von World of Warcraft.