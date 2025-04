Show am Donnerstag

Im November 2011 veröffentlichte Bethesda mit Skyrim eines der bis heute beliebtesten Rollenspiele. Die Elder-Scrolls-Reihe umfasst damit insgesamt fünf Serienteile. Gestartet ist das Franchise bereits 1994 mit The Elder Scrolls: Arena. Im selben Universum ist aber auch The Elder Scrolls: Online angesiedelt. Das MMORPG hat seit Launch im Jahr 2015 mittlerweile auch schon zehn Jahre auf dem Buckel.

Aktuell laufen daher die Festlichkeiten zu diesem Jubiläum. Neben etlichen Ingame-Events hat Bethesda nun auch angekündigt, dass The Elder Scrolls Online eine eigene Live-Show erhalten wird. Die erste ESO Direct wird am Donnerstag, dem 10. April 2025, ab 21.00 Uhr stattfinden. Wer live dabei sein möchte, kann sich den Stream auf dem Twitch-Kanal der Entwickler ansehen. Für Zuschauer wird es während dem Event auch Twitch-Drops geben. Hier gibt es beispielsweise Items mit Bonus XP und eine Schriftrolle zur Zurücksetzung der Skills. Wer diese erhalten will, muss sich einloggen und den Stream eine bestimmte Zeit lang verfolgen.

Als weitere Belohnung wurde ein Reward-Code angekündigt, mit dem sich Spieler einen Affen als Ingame-Haustier freischalten können. Dieser ist an das erste Haustier angelehnt, das vor zehn Jahren in der Beta vorgestellt wurde. Eine Post-Show nach dem Event wird alle Vorstellungen des Abends noch einmal zusammenfassen.

Das Ingame-Fest dauert noch bis zum 22. April 2025. Zum Geburtstag gibt es auch die Quest um "Kuchens Willen". Wer sie abschließt, erhält einen Jubiläumskuchen. Dank diesem gibt es täglich drei sogenannte Ereignisscheine. Diese können gegen zeitlich begrenzte Gegenstände eingetauscht werden. Wer sich das Kostüm "Bretonenheld des 10. Jubiläums" freischalten möchte, der kann auch bis zum 24. April die Kampagne Jubiläums-Abenteuer spielen. Hat man 20 von 28 Aktivitäten abgeschlossen, gibt es das Kostüm als Belohnung.