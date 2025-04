Werbung

Es zeichnete sich bereits ab, dass Videospiele in diesem Jahr einen deutlichen Preissprung erleben würden. Nun macht Nintendo mit der Preisgestaltung für Spiele der gestern vorgestellten Switch 2 den ersten Schritt und löst damit Diskussionen aus. So werden Digitale AAA-Titel wie Mario Kart World zum Start 80 Euro kosten, während für die physische Version sogar 90 Euro verlangt werden. Damit übertrifft Nintendo den bisherigen Höchstpreis von 70 Euro, den das Unternehmen zuletzt für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aufgerufen hatte. Auch andere Titel wie Donkey Kong Bananza folgen diesem Muster und liegen bei 70 Euro für die digitale und 80 Euro für die physische Version.

Die Preiserhöhung könnte einen neuen Standard in der Spieleindustrie setzen. Seit Jahren wurde über steigende Entwicklungskosten und Inflation diskutiert, doch die Preise für Videospiele blieben über Jahrzehnte relativ stabil. Während viele erwartet hatten, dass Grand Theft Auto 6 als erstes Spiel eine signifikante Preiserhöhung in dem Markt umsetzen würde, hat Nintendo nun den ersten Schritt gewagt. Ob Drittentwickler die Preisstrategie ebenfalls übernehmen, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Die Konsole selbst wird für 470 Euro angeboten, ein Bundle mit Mario Kart World für 500 Euro. Auch das Zubehör erfährt einen Preisanstieg, denn Joy-Con 2-Controller und der Switch 2 Pro Controller werden jeweils 90 Euro kosten, das Dock-Set sogar 110 Euro.

Bereits jetzt gibt es Spekulationen über die Gründe für die Preisgestaltung. Marktexperte Daniel Ahmad wies darauf hin, dass Zölle keine Rolle spielen, da Nintendo-Spiele in Japan produziert werden und digitale Güter ohnehin nicht von Zollgebühren tangiert werden. Historisch betrachtet hat Nintendo die Preise über mehrere Konsolengenerationen hinweg relativ stabil gehalten. Die nun erfolgte Erhöhung stellt daher auch den größten Preissprung in der Geschichte des Unternehmens dar.