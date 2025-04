Werbung

Square Enix feiert das 25-jährige Jubiläum von Final Fantasy IX mit einer eigens eingerichteten Jubiläums-Website und einer Reihe von neuen Produkten. Das Rollenspiel, das ursprünglich im Jahr 2000 für die PlayStation erschien und unter der Regie von Hiroyuki Ito entwickelt wurde, gilt als eines der beliebtesten Spiele der Reihe. Neben klassischen Neuauflagen für spätere Plattformen wie PS3, PSP und PS Vita sind in den letzten Jahren immer wieder Spekulationen über ein mögliches Remake aufgekommen.

Bereits 2021 tauchte Final Fantasy IX in einer durchgesickerten Liste unveröffentlichter Titel aus der GeForce Now-Datenbank auf, in der auch andere Square Enix-Projekte aufgeführt waren, die später tatsächlich angekündigt wurden, darunter die PC-Version von Final Fantasy VII Remake, die Neuauflage von Chrono Cross und Kingdom Hearts 4. Offiziell bestätigt wurde ein Remake bisher nicht, allerdings berichten verschiedene Quellen, dass es sich in Entwicklung befinden soll. Square Enix-Entwickler Naoki Yoshida äußerte sich im vergangenen Jahr zu den Herausforderungen eines solchen Projekts. Aufgrund des enormen Umfangs des Originals sei es fraglich, ob sich das Spiel als einzelner Titel realisieren ließe, ähnlich wie die Final Fantasy VII Remake-Trilogie.

Unabhängig von den Gerüchten rund um ein Remake erweitert Square Enix das Merchandising-Angebot rund um das Spiel. Eine neue Actionfiguren-Reihe mit den Charakteren des Spiels soll im Sommer erscheinen. Zudem wird am 2. Juli 2025 ein 44-seitiger Bildband veröffentlicht, der sich um die Vorgeschichte des Schwarzmagiers Vivi Orunitia und seines Großvaters dreht. Das Buch trägt den Titel "Vivi, Großvater und der Tag des Aufbruchs" und wird umgerechnet etwa acht Euro kosten. Kurz darauf folgt am 9. Juli 2025 der Vinyl-Soundtrack "Final Fantasy IX 25th Anniversary Vinyl - Timeless Tale -" für rund 30 Euro.

Darüber hinaus sind weitere Produkte geplant, darunter eine Brillenkollektion des Herstellers Zoff, deren Vorbestellungen ab Juli 2025 starten. Eine noch nicht terminierte Verlosung gehört ebenfalls zu den angekündigten Feierlichkeiten. Square Enix hat zudem angedeutet, dass weitere Jubiläumsprodukte folgen werden, die zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden. Die Neuigkeiten um das 25-jährige Jubiläum sorgen erneut für Diskussionen in der Community, insbesondere in Bezug auf das mögliche Remake, das trotz der anhaltenden Spekulationen weiterhin auf eine offizielle Ankündigung wartet.