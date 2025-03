Werbung

Mit Wildgate präsentiert Publisher Dreamhaven einen neuen SciFi-Titel, der sich gleich an mehreren Genres gleichzeitig versucht. Hinter dem bunten Mix steckt allerdings kein Branchen-Neuling. Entwickler Moonshot Games und Publisher Dreamhaven wurden von Mike Morhaime 2019 gegründet. Dieser war neben anderen an der Gründung von Blizzard beteiligt und arbeitete dort bis zu seinem Weggang auch maßgeblich an Titeln wie World of Warcraft, Diablo und zuletzt Overwatch.

Mit Wildgate soll nun eine ganz neue IP entstehen. Das Spiel setzt auf PvPvE und lässt Spieler sowohl gegen NPCs als auch andere Spieler antreten. Fans von Hunt Showdown dürften dieses Spielprinzip bereits kennen. Statt im Wilden Westen befinden wir und in WIldgate aber im Weltraum. In den einzelnen Missionen müssen sich Spieler in Trupps mit bis zu vier Personen durch ein riesiges offenes Areal bewegen und nach allerlei Wertvollem Ausschau halten.

Um zu gewinnen gibt es mehrere Wege. Hauptziel ist das Finden und Bergen des Artefakts, das irgendwo im Level verborgen liegt. Schafft ein Team es, dieses in sein Schiff zu laden, wird es dadurch allerdings zur Zielscheibe für die anderen Teams. Diese machen nun Jagd auf die erfolgreichen Plünderer und versuchen, ihr Schiff zu zerstören oder zu entern. Entkommen sie allerdings mit dem Artefakt durch das namensgebende Wildagte, haben sie die Runde gewonnen. Das Fluchttor öffnet sich allerdings erst nach 30 Minuten Spielzeit. Entsprechend kommt es vor dem Tor zu den heftigsten Gefechten.

Ein weiterer Weg zum Sieg ist allerdings der direkte Kampf. Gelingt es einem Team vier andere Raumschiffe zu zerstören, hat es sofort gewonnen und muss auch nicht die Öffnung des Wildgates abwarten. Im Spiel stecken allerlei weitere Mechaniken. So wird auch nicht nur mit den Schiffen gegeneinander gekämpft. An Bord der Raumstationen und beim Entern feindlicher Kreuzer kommt es zu Gefechten im Ego-Shooter-Modus. Einen Release-Termin hat Wildgate allerdings noch nicht. Laut Publisher soll es aber noch in diesem Jahr erscheinen. Wer sich für die SciFi-Schießerei interessiert, kann diese auf Steam bereits auf die Wunschliste setzen.