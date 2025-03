Werbung

Seit einigen Monaten gibt es immer wieder Gerüchte um die Zukunft von Ubisoft. Eine Übernahme durch den Konzern Tencent stand bereits mehrfach im Raum. Auch wenn Gespräche darüber von Ubisoft bestätigt wurden, wollte man dennoch das Release von Assassin's Creed Shadows abwarten. Grund dafür war die Hoffnung, mit guten Verkaufszahlen zu Ende des Geschäftsjahres eine bessere Verhandlungsgrundlage zu schaffen. Der neueste Ableger der Assassinen-Reihe ist nun erschienen und es gibt konkrete Pläne zum weiteren Vorgehen.

In einem neuen Statement bezüglich der Zukunft des französischen Spieleentwicklers hat sich Ubisofts Chef Yves Guillemot nun geäußert. Seine Firma wird nicht komplett durch Tencent übernommen. Stattdessen gründet man eine neue Tochtergesellschaft, an der auch Tencent beteiligt ist. Die neue Firma wird sich auf drei der größten Marken des Unternehmens konzentrieren. Hier hat man sich für die Franchises rund um Assassin's Creed, Far Cry und Rainbow Six entschieden.

Tencent werden als Investor rund 25 % der neuen Gesellschaft gehören. Insgesamt wird diese mit vier Milliarden Euro bewertet. 1,16 Milliarden stammen dabei von Tencent. Ubisoft gibt an, dass Fans sich durch diesen Schritt auf eine gesteigerte Qualität bei Solo-Spielen und mehr neue Inhalte bei Multiplayer-Spielen freuen könnten. Es soll sich bei diesen Maßnahmen tatsächlich nur um einen ersten Schritt bei der Transformation des Geschäftsmodells von Ubisofts Ubisoft handeln.

Die Nachricht, dass man gemeinsam mit Tencent ein neues Unternehmen gründet, kam für viele, die die Entwicklung verfolgen, überraschend. Nun steht auch die Frage im Raum, wie es mit den anderen Marken von Ubisoft weitergehen soll. Da es in dem Statement nur um die drei genannten Spiele geht, ist aktuell unklar, was mit großen Reihen wie Anno und Rayman geschehen soll. Zudem bleibt offen, wie viel Auswirkungen der Einfluss von Tencent auf die Spiele haben wird, die bei der neuen Tochtergesellschaft entwickelt werden.