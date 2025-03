Massig neue Inhalte mit Dawn of the Hunt

Im Dezember 2024 ist Path of Exile 2 in den Early Access gestartet und gleich zu Beginn konnte der Titel fast 600.000 gleichzeitige Spieler aufweisen. Heute bewegt sich das Spiel bei rund 30.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam. Seit dem Start sind etliche kleine und große Updates erschienen. Für die nächste Woche nun wurde das erste große Inhaltsupdate angekündigt. Am 4. April 2025 soll Dawn of the Hunt erscheinen.

Das Update bringt das Action-RPG nicht nur auf Version 0.2.0, es führt auch die erste Season ein. Zu dieser wird mit der Jägerin eine neue Klasse veröffentlicht. Spielerisch setzt diese auf Speer und Schild und kann sowohl im Nah- als auch im Fernkampf gespielt werden. Auf den Speer angepasst werden 25 neue Skills veröffentlicht, die teilweise auch von anderen Klassen als der Jägerin genutzt werden können. Für die bestehenden Klassen gibt es drei neue Erweiterungsklassen. Söldner erhalten die Option, sich als Taktiker zu spezialisieren, Krieger können den Schmied wählen und Hexen können fortan auf die Erweiterung zum Lich setzen.

Mit dem Update möchte man neue Spieler gewinnen und auch den Einstieg ins Endgame von Path of Exile 2 erleichtern. Es werden zudem über 100 neue Support-Gems veröffentlicht. Diese sollen vor allem auch für Nahkampf-Klassen zur Verfügung stehen, da diese bislang zu wenig Auswahl hatten. Natürlich gehören zu einem Update dieser Größe auch neue Items. Mehr als 100 einzigartige Gegenstände kommen mit Dawn of the Hunt ins Spiel. In der Vorschau verweisen die Entwickler insbesondere auf den Galdiatoren Helm, der ab Stufe 52 getragen werden kann. Wer ihn trägt, kann keine Brustpanzer mehr anziehen, ist aber dafür im Stande, zweihändige Waffen mit nur einer Hand zu führen. Dies soll neue Optionen für Builds ermöglichen. Wer sich selbst ein Bild von dem Spiel machen möchte, kann Path of Exile 2 unter anderem auf Steam kaufen. Dort ist der Early-Access-Zugang ab 27,75 Euro erhältlich.