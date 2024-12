Werbung

Am 06. Dezember 2024 ist Path of Exile 2 nach elf Jahren Entwicklung in den Early Access gestartet. Obwohl der Start der Testphase zuletzt kurzfristig nach hinten verschoben wurde, dürften die Entwickler mit dem Release zufrieden sein.

Direkt zum Start der Server zählte die SteamDB bereits mehr als 450.000 Spieler. Den bisherigen Rekord an gleichzeitigen Spielern erreichte der Titel gestern mit 578.569. Damit befindet sich das Spiel auf Platz eins der Topseller auf Steam direkt vor Indiana Jones und der Große Kreis. Marvel Rivals, das ebenfalls am Freitag veröffentlicht wurde, rangiert lediglich auf Platz fünf. Auch die Steam-Bewertungen können sich mit einem Schnitt von Sehr Positiv bei über 28.700 Stimmen durchaus sehen lassen.

Eigentlich handelt es sich bei Path of Exile 2 auch um ein kostenloses Action-RPG. Wer schon im Early Access spielen will, muss bei Steam allerdings mindestens 27,75 Euro zahlen. Für 55,45 Euro gibt es das Lord of Ogham Supporter Pack. Das King of the Faridun Paket kostet 92,40 Euro. In allen drei Versionen ist das Standard-Spiel enthalten. Die mittlere Variante bringt ein Rüstungsset, einen Rückenzusatz, einen Portaleffekt, einen Waffen-Skin, zwei Begleiter, eine Versteckdekoration, einen Portraitrahmen, einen Forentitel, ein Abzeichen und 600 Punkte. Die Königs-Edition beinhaltet zwei Rüstungssets, zwei Rückenzusätze, einen Stufenaufstieg-Effekt, ein Versteck, drei Waffen-Skins, drei Begleiter, zwei Versteckdekorationen, einen Portaleffekt, zwei Portraitrahmen, zwei Forentitel, zwei Abzeichen sowie 1.000 Punkte.