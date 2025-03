Werbung

Ende 2024 erschienen mit Indiana Jones und der große Kreis eines der besten Spiele des vergangenen Jahres und auch uns konnte das Spiel damals voll überzeugen. Während Xbox- und PC-Spieler sich bereits im Dezember in das Abenteuer werfen konnten, warteten Besitzer einer Playstation bislang vergebens auf eine Portierung. Vor mittlerweile zwei Wochen gab es dann einen Leak, der einen baldigen Release ankündigte. Dieser wurde nun offiziell von Microsoft und Bethesda bestätigt.

Schon am 17. April 2025 soll Indiana Jones und der große Kreis nun für Playstation 5 erscheinen. Dabei gibt es nun tatsächlich auch erneut die Möglichkeit, das Spiel vorzubestellen. Dies ist bereits jetzt über den PlayStation Store möglich. Dort steht neben der Standard Edition auch eine digitale Premium Edition zur Auswahl. Die Standard Edition umfasst neben dem eigentlichen Spiel auch das der letzte Kreuzzug-Paket, wenn man das Spiel vorbestellt. Die Edition kostet 79,99 Euro. In der 109,99 Euro teuren Premium Edition ist neben dem Hauptspiel auch ein zwei Tage früherer Zugang enthalten. Käufer können also bereits ab dem 15. April starten. Zusätzlich erhalten sie ein digitales Artbook, das Tempel des Todes Outfit und den noch nicht veröffentlichten Story-DLC der Orden der Riesen. Weiterhin erhalten auch sie das der letzte Kreuzzug-Paket, wenn sie vorbestellen.

Für große Fans wird es auch für die Playstation wieder eine Collector's Edition geben. Diese ist aktuell noch nicht verfügbar, wird aber dieselben Gegenstände enthalten wie auch die Versionen für PC und Xbox. Wahrscheinlich wird sie 199,99 Euro kosten. Käufer erhalten dann zu den bereits genannten Boni noch einige physische Artikel. Darunter eine Replik des Reliktes aus dem Spiel, ein Notizbuch, ein Steelbook und schließlich einen Globus mit einem Geheimfach.

Die Playstation-Version des Spiels wird alle bisher veröffentlichten Updates enthalten. Außerdem kommen mit dem Release noch einige neue Fähigkeiten hinzu, die speziell für die Playstation entwickelt wurden. Dazu zählen Jagdsaison und Waffen-Dieb. Beide geben Indy einige neue Vorteile im Kampf gegen die Nazis.