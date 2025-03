Heroes of Might and Magic Olden Era setzt auf Retro

Das erste Spiel im Universum von Might and Magic ist schon 1986 erschienen und die Spin-Offs Heroes of Might and Magic sind neun Jahre später 1995 mit A Strategic Quest gestartet. In den 30 Jahren seither sind insgesamt sieben Heroes-Teile veröffentlicht worden. Der letzte davon hat mittlerweile auch zehn Jahre auf dem Buckel. Mit Heroes of Might and Magic: Olden Era will die Reihe zu ihren Ursprüngen zurückkehren.

Ein festes Release-Datum hat das Spiel noch nicht. Es soll allerdings bereits im zweiten Quartal 2025 erscheinen. Damit steht einer Veröffentlichung nach dem 01. April 2025 nichts mehr im Weg. Die Macher geben an, dass man sich bei der Entwicklung stark an den alten Teilen orientiert hat. Bei den Fans sind diese auch bis heute sehr beliebt.

Spielerisch geht es auf den Kontinent Jadame. Dieser fand bereits in der Lore Erwähnung, diente bisher aber noch nicht als Schauplatz eines Spiels. Dazu gibt es eine ganz neue Singleplayer-Kampagne, mehrere Maps und die Möglichkeit, Zufallsszenarien zu spielen. Wer möchte, kann natürlich auch gegen andere Spieler antreten. Aufgrund der rundenbasierten Matches sollte es eigentlich möglich sein, zu zweit an einem Gerät zu spielen. Diese Option wird aber zumindest auf der Steam-Seite nicht genannt.

Es gibt sechs verschiedene Völker, von denen bisher nur fünf bekannt gegeben wurden. Auf den Karten können drei verschiedene Spielmodi gespielt werden. Im klassischen Modus können Spieler mit einem oder mehreren Helden spielen, die Burg aufwerten und die Karte erkunden. Der Ein-Helden-Modus sorgt für rasantere Runden, da das Spiel endet, wenn der eine Held besiegt wird. In der Arena geht es direkt zur Sache: Spieler entscheiden sich für einen Helden, verbessern ihn, wählen Truppen aus und fordern den Feind sofort heraus, ohne sich mit dem Erobern der Karte aufzuhalten. Heroes of Might and Magic: Olden Era erscheint im Early Access und kann auf Steam bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.