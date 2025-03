Command & Conquer - Dawn of the Tiberium Age bringt neue Inhalte

Mit Command and Conquer: der Tiberium Konflikt erschien 1995 ein Strategiespiel, das das Strategie-Genre bis heute prägen sollte. Mit verschiedenen Ablegern, Erweiterungen und Spin-Offs erschienen in den vergangenen 30 Jahren mehr als zehn verschiedene Spiele, die in dem Franchise beheimatet sind. Dabei wurde es allerdings sehr ruhig um die Spiele, nachdem 2010 der letzte größere Serienteil erschienen ist.

Während seit 15 Jahren also keine Spiele in der Hauptreihe mehr erschienen sind, wurden weiterhin diverse Kollektionen veröffentlicht. Zudem kamen mit Rivals und Legions zwei mobile Varianten auf den Markt. Zum 30-jährigen Jubiläum hat Rechte-Inhaber Electronic Arts Ende Februar 2025 den Quellcode einiger Spiele freigegeben. So stehen die Dateien von der Tiberium Konflikt, Alarmstufe Rot, Renegade und Generals seither allen Nutzern unter der GPL-Lizenz zur Verfügung. Die GPL-Lizenz erlaubt es der Community, den Code nicht nur einzusehen, sondern auch zu kopieren, zu modifizieren und weiterzuentwickeln.

Ein Team von Moddern hat diese Dateien nun genutzt, um eine kostenlose Mod zu erstellen. Unter dem Namen Command and Conquer: Dawn of the Tiberium Age steht diese nun kostenlos zur Verfügung. Die Mod umfasst 30 neue Singleplayer-Missionen. Spielbar sind alle vier Fraktionen der GDI, der NOD, die Alliierten und die Sowjets. Zum Umfang der Inhalte zählen mehrere neue Kampagnen, Skirmish- und Multiplayer-Matches.

Tatsächlich handelt es sich um eine Standalone-Mod. Das bedeutet, Spieler müssen die Original-Dateien nicht besitzen. Dies ist nur möglich, da EA diese vor kurzem freigegeben hat. So kann sich jeder Dawn of the Tiberium Age kostenlos auf der ModDB herunterladen. Umgesetzt wurde das Projekt von einem Team von Hobby-Moddern, die das Spiel in ihrer Freizeit entwickelt haben.