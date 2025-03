Werbung

Der Entwickler KRAFTON bringt mit dem Update 34.2 eine Vielzahl von Neuerungen für PUBG: BATTLEGROUNDS anlässlich des 8. Jubiläums. Das Update erscheint am 12. März für PC und am 20. März für Konsolen und umfasst unter anderem festliche Dekorationen, Anpassungen im Arcade-Modus, einen neuen Survivor Pass sowie Verbesserungen am Gunplay.

Zum Jubiläum werden verschiedene Karten mit dekorierten Care-Paketen, Energydrinks und einem festlich gestalteten Startflugzeug versehen. Auf der Startinsel gibt es zudem eine Bobble Bot-Statue, mit der Spieler goldene Granaten werfen können, um ihre Namen sichtbar zu machen. Die Hintergrundmusik in der Lobby wurde ebenfalls aktualisiert und enthält einen neuen Track, der in Zusammenarbeit mit der französischen Elektro-Musikgruppe M83 entstanden ist. Zusätzlich sind spezielle Jubiläums-Events verfügbar, bei denen Spieler durch Missionen und versteckte Schätze auf Erangel exklusive Belohnungen freischalten können.

Der Arcade-Modus erhält mehrere Neuerungen sowie neue Karten für den Team-Deathmatch-Modus, darunter Deston Arena, Vikendi Train Station und Sanhok Camp Bravo. Spawn-Kits wurden überarbeitet, während die Karten in Intense Battle Royale nun vollständig zufällig ausgewählt werden. Eine neue zufällige LMG-Kiste wurde ebenfalls eingeführt, während die Obergrenze für benutzerdefinierte Matches von 64 auf 100 Spieler angehoben wird. Der Hot-Drop-Modus bietet jetzt Platz für bis zu 64 Spieler, wodurch die Intensität der Gefechte weiter steigen soll.

Auch das Gunplay wurde laut Entwickler auf Basis von Spielerfeedback angepasst. Die Änderungen basieren auf den Tests des Aim Punch-Systems aus den Gunplay Labs im Januar. Weitere Anpassungen sind für März geplant, um das Spielerlebnis weiter zu verfeinern.