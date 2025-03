Werbung

Sony arbeitet laut Medienberichten an KI-gestützten Spielcharakteren, die mit dem Spieler aufgrund von Spracheingaben interagieren können. Ein kurzzeitig geleaktes Video zeigte eine Tech-Demo, bei der Aloy aus Horizon Forbidden West mithilfe künstlicher Intelligenz auf Sprachbefehle reagierte und in Echtzeit mit Spielern kommunizieren konnte. Diese Entwicklung stammt aus Sonys PlayStation Studios Advanced Technology Group und wurde in Zusammenarbeit mit Guerrilla Games realisiert. Inzwischen wurde das Video wieder gelöscht.

Die Demo verwendete laut Angaben OpenAIs Whisper für die Sprache-zu-Text-Umwandlung, während GPT-4 und Llama 3 für die Dialoge und Entscheidungsprozesse genutzt wurden. Für die Sprachausgabe soll Sonys eigenes Emotional Voice Synthesis (EVS)-System zum Einsatz gekommen sein, das natürliche Sprachsynthese ermöglicht. Die Gesichtsanimationen sollen durch Sonys Mockingbird-Technologie gesteuert worden sein, wodurch Aloys Mimik mit ihrer KI-generierten Stimme synchronisiert werden konnte.

Obwohl die gezeigte Version auf einem PC lief, sollen auch bereits Tests auf der PlayStation 5 durchgeführt worden sein, bei denen laut Sony nur geringe Systemressourcen benötigt wurden. Die ersten internen Präsentationen der Technologie fanden wohl bereits vor einem Jahr statt, während eine weiterentwickelte Version im November 2024 auf der Sony Technology Exchange Fair in Tokio hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde.

Die Integration von KI in Spielcharaktere ist nicht auf Sony beschränkt. NVIDIA hat unter den Namen "Ace" eine vergleichbare Technologie entwickelt, die es Spielern ermöglicht, frei mit NPCs zu sprechen. Eine spielbare Demo namens "Covert Protocol" wurde in Zusammenarbeit mit Inworld AI veröffentlicht. Microsoft investiert ebenfalls in KI-gesteuerte Spielfiguren und arbeitet mit Inworld AI an generativen KI-Charakteren und dynamischen Storylines für die Xbox-Plattform.

Die zunehmende Nutzung von KI in der Spieleentwicklung sorgt jedoch für Kontroversen. Laut einer Umfrage der Game Developers Conference 2024 setzen bereits 49 % der befragten Entwickler KI-gestützte Tools in ihrem Arbeitsumfeld ein. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass solche Technologien traditionelle kreative Prozesse verändern oder gar Arbeitsplätze gefährden könnten.