Gestern wurde im Rahmen der SXSW in Austin, Texas, das Release-Datum für Death Stranding 2 bekannt gegeben. Am 26. Juni 2025 soll das neueste Werk von Hideo Kojima für die Playstation 5 erscheinen. Im Rahmen der Show wurde aber nicht nur das Release angekündigt, es wurden auch die verschiedenen Versionen des Spiels gezeigt, die verfügbar sein werden.

Auf dem Blog von PlayStation werden drei der Version vorgestellt. Die digitale Standard Edition für 79,99 Euro umfasst lediglich das Hauptspiel. Vorbesteller erhalten auch zu dieser Version einige Boni. Diese umfassen ein Quokka Hologramm, ein Kampfskelett in Silber, ein Boost-Skelett, ebenfalls in Silber, und ein silbernes Bokka-Skelett. Wer es etwas exklusiver möchte, kann die digitale Deluxe Edition vorbestellen. Diese kostet mit 89,99 Euro zehn Euro mehr. Für Vorbesteller sind auch hier die eben schon genannten Boni enthalten. Hinzu kommen weitere Ingame-Objekte wie ein Maschinengewehr, die drei zuvor genannten Skelette in Gold und drei verschiedene Flicken. Käufer dieser Edition erhalten auch einen 48 Stunden früheren Vorab-Zugang zum Spiel. Damit hat sich Death Stranding 2: On the Beach auch für die mittlerweile so beliebte Variante eines verfrühten Zugangs gegen eine erhöhte Zahlung entschieden.

Für 249,99 Euro, können sich Fans eine physische Collector's Edition kaufen. Diese beinhaltet einen digitalen Download des Spiels und alle zuvor genannten digitalen Boni. Wer vorbestellt, erhält auch hier das Vorbestellerpaket. Hinzu kommt eine Sammlerbox, mehrere Karten mit Artworks und ein Brief von Hideo Kojima. Für das Sammelregal gibt es auch eine 38 cm hohe Figur des Magellan Mannes und eine 7,62 cm hohe Dollmann-Figur. Auch wenn viele Fans sich über die vorgestellten Editionen freuen, gibt es einige Stimmen, die bemängeln, dass in einer physischen Collector's Edition keine physische Kopie des Spiels enthalten ist. Stattdessen gibt es nur einen Download-Code.

Um die Werbetrommel für das Spiel weiter zu rühren, wurden während der gestrigen Show auch mehrere Konzerte mit der Musik von Death Stranding 2: On the Beach angekündigt. Die Konzertreihe trägt den Namen Stranding Harmony und soll am 8. November 2025 starten. Der Beginn der Tour ist im Opernhaus in Australien, danach folgen Termine auf der ganzen Welt, die sich auf der offiziellen Seite nachschauen lassen.