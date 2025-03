Werbung

Aktuell findet in Austin, Texas, die diesjährige SXSW Konferenz statt. Gestartet ist das Event schon 1987 als Branchentreff für Medienschaffende. Mittlerweile zählen neben Film und Musik auch die Bereiche VR und Gaming zu den festen Bestandteilen der Messe. Gestern hat Spieleentwickler-Legende Hideo Kojima in einem Live-Stream im Rahmen der SXSW neue Informationen zum kommenden Death Stranding 2 geteilt.

Ein eigens produzierter Trailer kündigte dabei das geplante Release für die Fortsetzung des Action-Adventures an. Death Stranding 2: On the Beach soll planmäßig am 26. Juni 2025 erscheinen. Aktuell ist die Veröffentlichung nur für Sonys PlayStation 5 angekündigt. Auch beim ersten Teil mussten sich Fans, die keine PlayStation besaßen, gedulden. Auf dem PC erschien das Spiel ein Jahr später, auf der Xbox dauerte es ganze fünf Jahre.

Der gesamte Auftritt von Hideo Kojima kann bei YouTube angesehen werden. Zu dem von PlayStation präsentierten Talk, der vom Gelände der SXSW übertragen wurde, waren neben Kojima noch weitere Gäste gekommen. Schauspieler Norman Reedus wird erneut in die Rolle von Sam Porter Bridges schlüpfen. Auch sein Kollege Troy Baker wird im neuen Teil wieder zu sehen sein.

Death Stranding 2: On the Beach kann ab dem 17. März 2025 vorbestellt werden. Ob auch dieses Mal ein späterer Release für weitere Plattformen geplant ist, ist noch nicht bekannt. Mehr Informationen zum Spiel finden sich auf der offiziellen Webseite der Kojima Productions.