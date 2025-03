Werbung

Am 6. März 2025 ist der neue Hero-Shooter FragPunk gestartet und mit ihrem Erstlingswerk wollen die Macher von Bad Guitar Studio den Platzhirschen Konkurrenz machen. Dafür hat man sich mit NetEase auch einen großen AAA-Publisher ins Boot geholt. Dennoch lief zum Start wohl nicht alles wie geplant. So kippte man die angedachte Konsolenveröffentlichung nur einen Tag vor dem Start.

Auf X gaben die Entwickler ein längeres Statement ab, das erklären soll, weshalb das Spiel nun vorerst doch nur für PC erschienen ist. Man sei bei der Umsetzung für Playstation und Xbox auf unerwartete technische Hürden gestoßen, heißt es dort. Zur Beruhigung der Spieler gibt man aber an, dass alle Belohnungen, die gewonnen wurden, ab dem Beginn von Saison 1 bis zur Veröffentlichung der Konsolenversion zur Verfügung stehen werden.

Die Vorbestellungen auf Konsole wurden durch die entsprechenden Stores storniert. Zudem verspricht Bad Guitar Games, dass man den Käufern, die zurückkehren nach dem Release auf Konsole Ingame-Währung im Wert von zehn US-Dollar schenken will. Auch Vorbesteller-Boni sollen trotz der Verschiebung gutgeschrieben werden. Mittlerweile gibt es auch einen Zeitrahmen, in welchem man das Spiel herausbringen will. Maximal zwei Monate will man sich noch bis zur Konsolen-Version Zeit lassen.

Die PC-Version ist auf Steam kostenlos verfügbar. Die Wertungen stehen allerdings bei fast 7.000 Rezensionen lediglich auf Ausreichend. Zumindest mit den Nutzerzahlen dürfte Bad Guitar Games relativ zufrieden sein. Gerade erst hat das Spiel einen neuen Höchststand an gleichzeitigen Spielern erreicht. Über 80.000 Spieler haben sich in den 5-VS-5-Matches miteinander gemessen. Wenn die Entwickler es schaffen, die Konsolenversion zeitnah nachzuschieben, könnten sie hier noch einmal einige neue Spieler erreichen.