FragPunk will Valorant und co Konkurrenz machen

Hero-Shooter gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, doch während Titel wie Valorant, Overwatch und Apex Legends erfolgreich sind, scheitern viele Spiele an diesem Konzept. Auch die Titel großer Entwickler sind davor nicht sicher. Bekanntestes Beispiel hierfür ist wahrscheinlich Concord, das sich letztes Jahr als Desaster für Sony entpuppte. Schließlich entschied man sich, das Spiel nach nur 14 Tagen vom Server zu nehmen.

FragPunk von Bad Guitar Studio will sich trotzdem an diesem Genre versuchen. Es wird das erste Spiel des chinesischen Studios. Hinter den Entwicklers steht mit NetEase allerdings ein großer Publisher. Mit dem Shooter will man einiges anders machen als die Konkurrenz und dadurch Spieler für sich gewinnen. In FragPunk dreht sich alles um die Fähigkeitskarten. Zu Beginn jeder Runde werden diese Karten aus einem zufälligen Pool gezogen und bestimmen anschließend das Match durch verschiedene Effekte die sie auslösen. Dabei gibt es stärkere und schwächere Effekte. Bessere Karten können mit Orbs freigeschaltet werden, die sich im Spiel verdienen lassen.

Der eigentliche Kampf ist in 12 Runden zu je zweieinhalb Minuten aufgeteilt. Wer stirbt, kann nicht sofort wieder einsteigen und ist erst in der nächsten Runde wieder dabei. Kommt es zu einem Unentschieden, treten die Spieler der Reihe nach in Duellen gegeneinander an, um ein Gewinnerteam zu bestimmen. Zum Release wird es 14 verschiedene Helden zur Auswahl geben. Jeder von ihnen kommt mit drei Fähigkeiten. Die Entwickler geben allerdings an, dass sich FragPunk eher an Spieler richtet, die Spaß haben wollen, als einen bierernsten Shooter zu suchen.

FragPunk erscheint am 06. März 2025 für PC, Xbox Series X/S und Playstation5. Es handelt sich um einen Free-to-Play-Titel und es soll wechselnde Seasons im Spiel geben. Wie genau die Bezahl-Inhalte im neuen Shooter aussehen sollen, ist noch unklar. Wer möchte, kann sich das Spiel bei Steam auf die Wunschliste setzen.