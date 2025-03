Werbung

Das Franchise rund um Pokémon boomt nach wie vor. Fast 30 Jahre ist es her, dass die ersten Spiele rund um die kleinen Taschenmonster in Japan erschienen sind. Seit dem Release 1996 kamen unzählige Spiele und Filme hinzu. Ebenfalls 1996 ist das Sammelkartenspiel gestartet. Auch dieses hat wiederum mehrere Umsetzungen als digitales Spiel erhalten. Der neueste Ableger, Pokémon TCG Pocket, erschien am 30. Oktober 2024.

Nun hat das Spiel einen großen Meilenstein erreicht. Laut den Entwicklern wurde das Mobile-Game über 100 Millionen Mal heruntergeladen. Damit liegt es tatsächlich noch weit hinter den Zahlen von Pokémon GO. Dieses kommt bis heute auf über eine Milliarde heruntergeladene Kopien.

Ein Grund für den Erfolg von Pokémon TCG Pocket ist nicht zuletzt der Umstand, dass das Spiel konstant mit neuen Inhalten erweitert wird. So ist gerade am 28. Februar 2025 die vierte Erweiterung namens Triumphant Light gestartet. Sie bringt 96 neue Karten ins Spiel. In Zukunft sollen weitere Funktionen wie Ranglisten und zeitlich begrenzte Events ins Spiel eingefügt werden.

Das Spiel ist kostenlos für iOS und Android verfügbar und kann in den entsprechenden Stores heruntergeladen werden.