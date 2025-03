Werbung

Fans von Survival-, Horror- oder Abenteuer-Spielen dürfen sich auf ein neues Abenteuer freuen. Arctic Awakening von den GoldFire Studios orientiert sich an bekannten Titeln wie The Long Dark. Das Spiel übernimmt den Look der Vorlage fast exakt und kombiniert ihn mit einer Geschichte, die sehr an John Carpenters Sci-Fi-Horror-Klassiker The Thing erinnert.

So schlüpfen Spieler in die Rolle von Kai, einem Piloten, der zusammen mit seinem Co-Piloten Donovan eine Routineflugmission im Norden Alaskas durchführt. Es kommt, wie es kommen muss und während des Flugs gerät das Flugzeug in Turbulenzen und stürzt ab. Nach dem Absturz findet sich Kai allein in der eisigen Wildnis wieder. Sein Kumpel und große Teile des Flugzeugs sind verschwunden. Unterstützt werden wir bei unserem Kampf ums Überleben jedoch von Therapie-Bot Alfie, der uns überwiegend moralisch zur Seite steht, aber auch bei einigen Aufgaben hilft.

Arctic Awakening besitzt einige typische Survival-Mechaniken. So liegt der Fokus primär auf dem Überleben in der unwirtlichen Umgebung. Spieler müssen Feuerholz sammeln, Nahrung finden und Schutz vor den harschen Wetterbedingungen suchen. Unser Roboter-Helfer kann hier beispielsweise durch das Sammeln von Feuerholz helfen. Einen besonderen Fokus haben die Entwickler aber auf eine überzeugende Atmosphäre gelegt. Das Spiel soll bereits in den ersten Minuten eine intensive und beklemmende Atmosphäre aufbauen. So werden wir nachts allein im Wald durch unbekannte Geräusche geweckt. Nur mit dem quasselnden Roboter und einer Fackel bewaffnet geht es dann auf die Suche nach der Quelle.

Arctic Awakening ist als episodisches Spiel konzipiert, wobei die erste von insgesamt fünf Episoden im Rahmen des Steam Next Festes angespielt werden kann. Leider hat der Titel aber noch kein genaues Release-Datum. Es steht lediglich fest, dass das Spiel noch 2025 erscheinen soll.

Wer möchte, kann sich Arctic Awakening auf die Steam-Wunschliste setzen.