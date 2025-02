Werbung

Bei Steam finden mittlerweile beinahe durchgehend Sonder-Aktionen statt und eine besonders beliebte Kampagne der Plattform ist das Steam Next Fest. Während diesem stellen kommende Titel Demos online. Fans können diese für einen begrenzten Zeitraum kostenlos testen. Während einige Demos auch nach dem Fest online bleiben, verschwinden viele danach wieder. In diesen Fällen müssen Spieler auf den Release des Spiels warten, um erneut spielen zu können.

Aufgrund der großen Beliebtheit der Aktion hat Valve bekannt gegeben, dass das Steam Next Fest im Jahr 2025 gleich dreimal stattfinden soll. Die erste Ausgabe ist nun gestartet. Vom 24. Februar 2025, um 19.00 Uhr bis zum 03. März 2025, ebenfalls 19.00 Uhr, stehen nun hunderte von Demos aus allen denkbaren Genres zum Abruf. Ein eigens produzierter Trailer für das Event soll einen kleinen Einblick auf einige der Highlights geben, die Valve selbst vorstellen möchte.

Unter der enormen Vielfalt an Spielen finden sich auch dieses Mal einige Demos zu Titeln, die von der Community mit Spannung erwartet werden. Fans klassischer Rollenspiele dürften sich besonders über die vorgestellte Demo des kommenden Gothic-Remakes freuen. Wer lieber mit einer 3D-Brille spielt, kann einen Blick auf die geplante VR-Version von Among Us werfen. Eine Demo, die auch außerhalb des Festes verfügbar ist, ist die Charakter-Erstellung von Dune: Awakening. Das MMO ist zwar noch nicht spielbar, Fans können aber bereits testen, wie umfangreich der Charakter-Editor werden soll. Eine ganz andere Zielgruppe bedient die Demo von Multiverse Designer. Es handelt sich hier weniger um ein Spiel, als vielmehr um ein Planungs-Tool, mit welchem Tabletop-Fans ihr ganz eigenes Traum-Universum entwerfen können. Die fertige Anwendung soll im zweiten Quartal 2025 erscheinen und zum Start Zugriff auf 10.000 verschiedene Assets bieten. Damit können Bastler Fantasywelten, düstere SciFi-Planeten oder einfach einen Ausflug in unsere Gegenwart gleichermaßen gestalten.