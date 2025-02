Werbung

Ubisoft ist sehr angeschlagen. Während das Studio alle Hoffnungen auf das anstehende Release von Assassin's Creed Shadows setzt, warten viele Fans auf ein anderes Spiel. Im Juni 2024 wurde mit Anno 117 ein neuer Teil der Aufbau-Strategie-Reihe angekündigt. Das mittlerweile achte Anno soll noch in diesem Jahr erscheinen. Ein neuer Trailer, der gestern erschien, zeigt nun, auf was sich die Spieler freuen können. Aber auch außerhalb des Clips gibt es neue Infos zum Spiel.

So sorgt eine kleine Neuerung für große Vorfreude bei vielen Fans. In Anno 117 soll es möglich sein, Straßen auch in einem Winkel von 45 Grad zu bauen. In den anderen sieben Teilen konnten Straßen immer nur in Schritten von 90 Grad gedreht werden. So entstanden häufig Siedlungen im Schachbrett-Look. Wenn man eine schräge Straße ziehen wollte, erhielt man normalerweise eine Art Treppenmuster. Das soll nun der Vergangenheit angehören, da Straßen endlich auch in der Diagonalen gebaut werden dürfen. Generell wird eine wesentlich dynamischere und freie Bauweise beworben, die zu realistischeren Städten führen soll.

Im Video gibt Creative Director Manuel Reinher einen kurzen Überblick über die Story. In der Kampagne schlüpfen die Spieler in die Rolle eines aufstrebenden Provinz-Gouverneurs namens Markus. Er soll eine Provinz wiederaufbauen, die Jahre zuvor von einer Naturkatastrophe zerstört wurde. Nachdem etwas schiefläuft, werden wir stattdessen ins wilde und unerschlossene Albion, heute besser bekannt als Großbritannien, verbannt.

Das Video zeigt auch eine ganz neue Mechanik: Die modulare Bauweise von Kriegsschiffen. Hier ist zu sehen, dass ein Schiff beispielsweise beschleunigt werden kann, indem man ein weiteres Segel anbringt. Will man nicht von der Windrichtung abhängig sein, empfiehlt es sich, stattdessen Ruder einzubauen. Durch die nötige Muskelkraft steigt dadurch aber der Nahrungsverbrauch des Schiffes. In weiteren Schritten werden optionale Türme mit Bogenschützen auf dem Schiff gebaut. Sogar ein Katapult kann an Bord errichtet werden. Anno 117 hat leider noch kein festes Release-Datum. Die Entwickler betonen aber erneut, dass das Spiel auf jeden Fall noch 2025 kommen soll. Außerdem wird angekündigt, dass es im April weitere Informationen zu dem Spiel geben wird.